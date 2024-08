Deco se despide de Joao Félix y Diego Simeone recupera la joya española para cerrar su venta soñada

Como ya viene sucediendo cada verano en el Atlético de Madrid, el caso con Joao Félix es el más sonado en todo el conjunto colchonero. La nula relación entre el delantero luso y Diego Simeone, junto a la incapacidad, hasta ahora, de los rojiblancos a la hora de encontrar un traspaso permanente para el joven atacante, ha provocado que la situación sea cada año más controvertida. Sin embargo, parece que este año, el Chelsea puede ofrecer una solución definitiva.

🔵🪄 Exclusive story on João Félix and Chelsea as part of the conversations with Atlético Madrid… 100% confirmed.



Club to club talks ongoing and with his agent Jorge Mendes too. pic.twitter.com/AG4O9fdJg1