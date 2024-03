Deco se lo pide a Xavi, contra Las Palmas, quiere un cambio radical y no gustará a Lewandowski

No ha sido un parón de selecciones tranquilo en can Barça, donde la mayoría de los titulares abandonaron la ciudad condal para enrolarse en sus convocatorias de selecciones para ultimar los detalles de cara a Copa América y Eurocopa en partidos amistosos. Sin embargo, para Robert Lewandowski, estos partidos han sido especialmente relevantes y cuanto menos amistosos, pues se ha jugado la clasificación de Polonia a la Euro en dos partidos donde no ha descansado ni un minuto.

Ante la falta de descanso del goleador polaco, y con los cuartos de Champions ante el PSG a la vuelta de la esquina, Xavi se encuentra en la encrucijada de tener que dosificar a Lewandowski en un partido de liga que puede ser crucial ante la UD Las Palmas, donde ante el probable descanso del polaco, debe dar vía libre a la segunda titularidad de Vitor Roque con el Barça.

Momento clave tras el bajón de marzo

Vitor Roque llegó ilusionando a todos los culés en enero y dando esperanzas para soñar con una nueva estrella brasileña en can Barça. Sin embargo, con un proceso de adaptación largo y un final de febrero y un marzo muy complicados donde apenas ha sumado 57 minutos en los últimos seis partidos, las expectativas con el Tigrinho han caído de forma precipitada y peligrosa para un Deco que ve como su apuesta corre peligro.

Es por esto que el duelo ante Las Palmas se presenta como una fecha clave para recuperar a un Vitor Roque que, a diferencia de sus compañeros, ha tenido dos semanas limpias para ultimar su preparación y llegar en plenas facultades a un partido que parece estar hecho a medida para sus cualidades.

El equipo de García Pimienta siempre presenta una defensa adelantada con espacios a su espalda, punto donde Roque puede explotar una de sus grandes virtudes, la capacidad para leer espacios, desmarcar y generar peligro gracias a su velocidad a la espalda. Además, si Lewandowski descansa, el brasileño podrá partir de la posición de 9, donde se siente más cómodo.

Así pues, el duelo de este fin de semana entre Barça y Las Palmas se presenta como una oportunidad de oro para que Vitor Roque comience a dar la vuelta a la tortilla y se gane de nuevo el favor de la afición culé y de Deco, que necesita que su inversión de 60M llegue a buen puerto.