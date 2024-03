A Raphinha se le acaba el tiempo: no pudo con Cucurella y ya solo Xavi confía en su estrella

Si ya parecía un grito algo desesperado en su momento, cuando el Barça invirtió un dinero (algo más de 58M) que no tenía en un jugador brasileño que no parecía que podía volar tan alto como lo hicieron varios ilustres compatriotas suyos en can Barça -léase Neymar Júnior, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, Ronaldo…-, el paso del tiempo y posiblemente la explosión de Lamine Yamal están colocándole la espada de Damocles a Raphinha, un jugador que de nuevo volvió a desentonar en un partido de primer nivel.

Lo hizo en la visita amistosa, que tuvo poco de tal cosa debido a la intensidad brasileña, de Brasil a España nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu; prueba de ello, lo de Raphinha, es que además de pasar completamente desapercibido en 45 minutos, los iniciales, fue el peor de los tres de ataque de una canarinha que al paso por vestuarios se transformó para bien, entre otras cosas por prescindir de jugadores como el del Barça.

Su primera parte fue insulsa, poco participativa e ineficaz, y eso que tenía enfrente a uno de los jugadores españoles que más fuertemente quedó retratado en este parón de selecciones, como es Marc Cucurella. Pero ni con esas. Por eso Dorival Júnior no lo dudo, no saltó al césped en la segunda mitad y Brasil se transformó, quizá no tanto por su mera suplencia, pero desde luego ese factor sí fue uno de los que ayudó al cambio para bien de la pentacampeona.

En suma, otra mala versión de Raphinha por la diestra, justo cuando Lamine Yamal deslumbró en la misma banda (con España), no hace sino confirmar que el ex del Leeds United es el más prescindible de los grandes fichajes, el menos útil para el Barça de cuantos luchan por un puesto en el once y seguramente la mejor salida, entre los jugadores con cartel en el mercado, para ingresar dinero.