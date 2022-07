Dembélé alegra al Barça y el sorpresón es De Jong: cambiará de club

El FC Barcelona ha logrado cerrar en las últimas horas la renovación de Ousmane Dembélé por dos campañas. A pesar de que el futbolista se ha mantenido muy firme en el plano económico para extender su compromiso con el club, finalmente ha accedido a una rebaja salarial que le convierte en el gran protagonista en el seno blaugrana.

No obstante, aunque el francés haya dado una alegría inmensa a los aficionados culés, hay otro futbolista que ahora sí que está más fuera que dentro del club, Frenkie de Jong. El otro gran culebrón veraniego en Can Barça tiene varios pretendientes de primer nivel en Europa y el Manchester United está totalmente convencido de cerrar su incorporación en las próximas semanas.

La no clasificación de lo red devils para la Champions League ha acrecentado las dudas del futbolista sobre si aceptar tal tentativa, una tentativa que el Barça vio con buenos ojos dada la necesidad del club de inyectar capital de forma sustancial. No obstante, la llegada de Ten Hag a Old Trafford, técnico con el que ya coincidió en el Ajax y a quien conoce a las mil maravillas, parece haberse sobrepuesto al batacazo europeo del United y el acuerdo está muy próximo a cerrarse.

Según ha apuntado Manchester Evening News, los red devils se quieren anticipar a un posible cambio de idea del Barça respecto a dar luz verde a la venta de Frenkie y tratarán de ultimar detalles de la operación esta misma semana. Es más, Ten Hag ha impuesto la llegada del neerlandés como una de sus prioridades para su nuevo proyecto en el club, aunque eso también implica dejar de lado otras alternativas para el centro del campo como Kanté o Tielemans.

Frenkie de Jong a día de hoy vive una situación sumamente dubitativa en el Camp Nou ya que la ilusión ha regresado al equipo tras la renovación de Dembéle y los fichajes de Christensen y Kessié y, por contra, Cristiano Ronaldo podría dejar el United y ocasionar un vacío muy notable en el equipo, aunque el factor Ten Hag es muy llamativo para el todavía centrocampista del conjunto catalán.