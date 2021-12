Dembélé y 4 implicados ponen en jaque el proyecto de Laporta en 2022

La llegada de Xavi Hernández parece que está comenzando a dar sus frutos en el plano futbolístico y, aunque los resultados cosechados por el entrenador catalán hasta el momento no plasman esa mejoría, sobre el terreno de juego sí que se percibe algunos cambios de su mano. No obstante, Joan Laporta tiene varios problemas que subsanar todavía, algunos que miran al capítulo de llegadas y otros que atienden al episodio de salidas, ya que hay cinco jugadores que finalizan contrato en 2022 y todavía no han resuelto su futuro deportivo, siendo Ousmane Dembélé el gran exponente de todos ellos.

El francés finalzia contrato con la entidad culé en 2022 y son muchos los motivos que tiene Laporta para pensar que el atacante no renovará su compromiso con el conjunto blaugrana, aunque el mandatario tratará de evitar a toda costa que tal cosa se produzca. Fuentes cercanas al jugador han dejado entrever en los últimos meses que la idea de Dembélé es cambiar de aires al finalizar la campaña y aceptar alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa, la de Manchester United, la de la Juventus o, incluso, la del PSG (Al-Khelaifi maneja la opción del galo como posible recambio de Mbappé).

Además, hay otros jugadores de la actual plantilla blaugrana que finalizan contrato en 2022 y que también viven una situación dubitativa en la Ciudad Condal: Luuk de Jong, Yusuf Demir, Dani Alves y Sergi Roberto.

El caso del ariete neerlandés parece esclarecido ya que, sin apenas trascendencia en el equipo desde que Xavi tomó las riendas del vestuario, Laporta no parece estar por la labor de negociar su incorporación conforme finalice su préstamo en Barcelona el próximo 30 de junio. Además, en las últimas semanas viene sonando con fuerza la posibilidad de que De Jong ponga rumbo al Cádiz en el próximo mes de enero, poniendo fin a uno de los problemas del presidente.

De la misma forma, Yusuf Demir no ha terminado de convencer a la directiva blaugrana y de ahí que el futbolista austriaco, a pesar de que el Barça tiene una opción de compra en junio, no cuenta con excesivas papeletas para formar parte del futuro proyecto culé, aunque en Can Barça esperarán a junio para tomar la decisión. El caso de Dani Alves parece más claro ya que el brasileño, si nada se tuerce, disputará los próximos meses en el FC Barcelona y anunciará su retirada del fútbol conforme finalice la campaña.

Por último, el caso de Sergi Roberto es más complejo ya que el futbolista apenas ha ofrecido prestaciones convincentes en las últimas temporadas y, dado que su salario es elevado, podría suponer un problema para Laporta extender su vinculación. Eso sí, su adiós dejaría un hueco en el lateral derecho difícil de subsanar si finalmente Sergiño Dest se marcha el próximo verano, como así parece que será.