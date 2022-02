Desconexión entre Benzema y Vinicius, Ancelotti piensa en un nuevo ‘9’

Nadie puede dudar a estas alturas de la temporada que de las grandes e ilusionantes sorpresas de esta temporada ha sido el gran entendimiento de la ‘BV’ del Madrid (Benzema y Vinicius). En el mundo del fútbol todo es posible, pero que esta relación llegase a buen puerto era un poco difícil de pronosticar teniendo en cuenta aquellas palabras que el delantero francés le dijo a Mendy en el túnel de vestuarios en el año 2020:” No le pases el balón”.

Si bien es cierto que tanto el galo como el brasileño en ningún momento han mostrado en rueda de prensa nerviosismo a la hora de atender esta cuestión. Es más, tal y como hablaban tanto el uno como el otro parecía que era un tema que ya habían hablado previamente en privado y que las cámaras captaron. La polémica no tuvo más trascendencia y precisamente desde aquel momento sus conexiones dentro del campo parecían verse cada vez más y más.

Al comienzo de la temporada 2021-2022 esa asociación ha explotado. El francés ha encontrado en el brasileño el compañero de baile perfecto, algo que no sucedía desde la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Juntos han generado en Liga 29 goles (12 para Vinicius y 17 para Benzema) y 12 asistencias (5 para el primero y 7 para el segundo), o lo que es lo mismo, solamente entre ellos dos han anotado el 63% de los goles este año.

Pero Benzema se lesionó y Vinicius se quedó solo y la eficacia goleadora de ambos jugadores se vio mermada. La inclusión en el once titular de Isco. Jovic o Bale no ha surtido el efecto deseado por parte de Ancelotti y no ha encajado con el astro brasileño de la misma forma con que Benzema. Por ello el Real Madrid necesita un recambio de garantías para el ex del Lyon y ‘Carletto’ tiene apuntados dos nombres.

El primero de ellos es sin duda alguna Erling Haaland, su deseo es jugar en España y uno de los equipos que pueden pagar la gran cantidad de dinero que costaría su fichaje es el Real Madrid, pero el fichaje de Kylian Mbappé complica mucha que esta operación pueda realizarse a la vez que la del jugador del PSG. Por ello, el técnico italiano tiene apuntado un segundo nombre Endrick del Palmeiiras y a que pesar de su pronta edad podría recalar este mismo verano y aprender poco a poco bajo la tutela de Karim Benzema, veremos qué ocurre.