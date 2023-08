Después de Ousmane Dembélé, Alemany y Laporta le dan otra pésima noticia a Xavi: ni con Messi

El FC Barcelona está tratando de encontrar un sustituto a marchas forzadas para que el impacto por la salida de su mejor jugador de ataque en cuanto al uno contra uno se refiere se minimice. Como ya os contábamos ayer, lo ideal para Xavi Hernández sería hacerse, con el dinero del francés, con Bernardo Silva pero hablamos de uno de los dos o tres mejores jugadores de Guardiola, en uno de los clubs más ricos. Imposible. Y encima ahora hay otra pésima noticia de Mateu Alemany y Joan Laporta.

Ni siquiera una liga en la que está Leo Messi

Muchísimas grandes estrellas, entre ellas LeBron James o Kim Kardashian, quieren ver la obra americana de Leo Messi, que de hecho ha comenzado brillantemente su paso por el país de las barras y estrellas, pero eso no significa que para un jugador en plenitud, joven y con un excelente contrata la Major League Soccer vaya a ser un buen destino, y esa es precisamente la mala noticia que cae en Barcelona a unos días del cierre del mercado: Sergiño Dest ha rechazado todas las ofertas que le han venido de su país.

El lateral, fichado por el Barcelona en el Ajax de Ámsterdam, que se fue la temporada pasada cedido al AC Milan y no contó para Stefano Pioli, entrenador rossoneri, es uno de los puntos negativos de la operación salida: no hay muchas ofertas por él y las que hay, como decimos, de EEUU, no le satisfacen. Teniendo en cuenta que estamos a día 8 de agosto y el día 31 acaba el plazo para la compra-venta de jugadores, en la ciudad condal son ya pesimistas con este asunto.

Mundo Deportivo, el diario especializado en la información del Barcelona, era quien sacaba a la luz esta situación con Dest, al menos la que tiene que ver con la loga norteamericana. Recordemos que el Barcelona, que no podrá fichar a Silva por el precio que pide el City, busca una reacción a lo de Dembélé, que se marchará a París, en João Cancelo, que es lateral y puede actuar de extremo, pero Dest ocupa una plaza que también bloquea a otra posibilidad en la derecha: Iván Fresneda. Otro gallo se enquista y tiene difícil salida.