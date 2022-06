Destino loco: Luis Suárez consulta a Simeone, no al ex del Liverpool

El futuro de Luis Suárez está a punto de sufrir un vuelco completamente inesperado. Después de finalizar su contrato con el Atlético de Madrid y quedar libre para fichar sin coste por cualquier equipo, parecía que el uruguayo todavía tenía mucho que dar al máximo nivel en el fútbol europeo pero su suerte parece cerca de cambiar de continente pese a que en un principio estas no eran sus intenciones.

Tal y como publica el portal web especializado 90min Luis Suárez ha recibido una oferta de River Plate para marcharse a Argentina a jugar la temporada que viene, una competición donde su último entrenador, el Cholo Simeone tiene experiencia como técnico. El conjunto sudamericano ve en el ex del Fútbol Club Barcelona, entre otros, una excepcional opción de asegurarse un jugador de primer nivel a coste cero en cuanto a traspaso y no ha dudado en llamar a su puerta para conocer sus intenciones y su disponibilidad para volver a cruzar el charco. Ahora será por lo tanto el charrúa el que tendrá que valorar tanto la oferta económica como los otros factores que entran en juego teniendo en cuenta el plano deportivo.

La intención clara de Luis Suárez es estar en el próximo Mundial de Qatar 2022 dentro de unos meses y para ello sabe que tiene que ir a un equipo en el que se le aseguren minutos y se encuentre a gusto marcando goles y desplegando su juego. Por eso, ahora el uruguayo duda de si la liga argentina sería la mejor opción para él, ya que parece mucho más factible que tenga minutos pero la competitividad es más baja que en el continente europeo.

Pretendientes en Europa, no obstante, no le faltan al ex del Liverpool ya que todavía sigue teniendo un buen cartel pese a que su última temporada en el Atlético de Madrid fue discreta y se vio relegado a la suplencia durante gran parte del año. De hecho, su amigo y ex compañero Steven Gerrard le llamó hace tiempo para que se marchara a su equipo, al Aston Villa, y volviera a probar suerte en la Premier League. Esta parecía una opción más que factible para Suárez, pero lo cierto es que no ha adoptado una postura al respecto todavía. Habrá que esperar para ver si finalmente el vuelco y el regreso a Sudamérica se produce.