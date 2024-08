Diego Simeone lo pide titular, fin a la era Bartomeu y Flick tiene la venta que inscribe a Dani Olmo

Uno de los nombres propios de este mercado de verano del Barça, ha sido el de Clément Lenglet. El central francés hace varios años que no entra en la planificación deportiva del Barcelona, que ve en el galo, un problema y no una opción. Y es que, con un contrato que cuesta 16 millones de euros brutos al año, endosarlo a otro equipo es una misión imposible que se ha alargado año tras año y que, al fin tiene solución.

🚨🔴⚪️ Clement Lenglet to Atlético Madrid, here we go!



Understand Lenglet will EXTEND his contract at Barcelona for one more year until 2027 and leave on straight loan.



NO buy option, Atlético will pay main part of the salary.



Medical tests also booked. ✅