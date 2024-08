Nico Williams ya es cosa del pasado; Barça lo espera en el Montjuic: Flick escogió a su marcador

La jornada 2 de LaLiga ya tiene luz verde en medio del mercado de fichajes está próximo a acabar. Joan Laporta y Deco solo confirmaron el fichaje de Dani Olmo, aunque ya se contrataron unas cuantas salidas para el bien financiero del club. Ahora, la mira está puesta en un rival que ha crecido más en el aspecto mediático que propiamente futbolístico: el Athletic Club. Nico Williams era el favorito para sumarse al proyecto de Hansi Flick, pero esto no pudo ser.

El delantero que fue uno de los más destacados de la Eurocopa confirmó con indirectas que se quedaría en Bilbao. El Barça, por su parte, sigue acelerando para no perder de vista a nuevas adquisiciones. Hansi Flick, por su lado, aprovechó la conferencia de prensa para confirmar quién será el responsable de marcar este sábado al menor de los Williams. La respuesta como su postura sobre el fichaje frustrado del extremo fue lo que más llamó la atención.

Williams es cosa del pasado

Lamine Yamal pudo ser un factor esencial a la hora de la elección de Williams por escoger al Barcelona. Al final, la operación se cayó radicalmente y su arribo no podrá suceder al menos esta temporada. La prensa no dudó en preguntarle a Flick sobre el de Bilbao, a lo que el ex DT del Bayern Múnich contestó: “No es mi trabajo hablar de un jugador del equipo contrario”.

▪ "Tenemos un jugador muy experto".



Flick anuncia su plan contra Nico Williams en el Barça-Athletic.



🔗 https://t.co/laCAXtsQyW 🔗 pic.twitter.com/SsEaJoLff7 — ElDesmarque (@eldesmarque) August 23, 2024

Flick escogió a Koundé

A horas de que el balón ruede en Montjuic, Flick ya adelantó quién será el defensa idóneo para contrarrestar el ataque de Nico Williams, asegurando que “tenemos un jugador muy experto para controlarlo”. El coach alemán optó por decidir a Koundé para que cumpla la tarea. “Estoy seguro de que Koundé hará un gran partido contra él”, aseveró.

La prueba de fuego

Hay tres puntos en juego y los culés saben bien que la victoria frente a Valencia ya pasó. Athletic es otro equipo al que se debe prestarle la atención debida; por supuesto, también importará lo que haga Real Madrid y Atlético. Mientras tanto, los entrenamientos se intensifican para que catalanes y vascos choquen por la segunda jornada de LaLiga.