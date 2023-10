Dorsales para Endrick, Mbappé y Davies que fuerzan muchas lágrimas: el capitán y 5 piezas, fuera

El Real Madrid aún no ha llegado al ecuador de la temporada y ya empieza a planear la siguiente campaña, donde va a haber cambios enormes y ciertas rupturas con jugadores que en algunos casos llevan más de diez años ligados al club, pero si el Real Madrid quiere hacerse de una tacada con jugadores ya confirmados como Endrick y además con las estrellas deseadas, entonces tendrá que haber caídas, como la del capitán y al menos 5 piezas más.

Muchas caras nuevas

Puede que no, tal vez este número aumente o disminuya en función de las posibilidades que se asienten en el equipo. Y es que, además de la llegada de Endrick, que ya está certificada, el Madrid planea echar el resto por un Kylian Mbappé que llegaría con la carta de libertad si se mantiene en sus trece de no renovar con el Paris Saint-Germain. Y además interesa Alphonso Davies. Por supuesto, jugadores como Joselu, Fran García e incluso Ferland Mendy o Rodrygo Goes podrían estar comprometidos por todo ello.

Pero lo realmente seguro es que a Lucas Vázquez y Andriy Lunin, que acaban contrato, no se les va a ofrecer la renovación, por lo que saldrán del equipo. Esa línea parece que es hacia la que apuntan Luka Modric y Nacho Fernández, dos capitanes y veteranos cada vez más lejos de estar en la 24/25; de hecho, lo del croata parece casi imposible debido a los ya escasos minutos de lo que goza esta temporada. Pero hay más.

Como decimos, Joselu, además de Toni Kroos o Kepa Arrizabalaga son otros de los jugadores sin contrato más allá de junio y todos ellos son una incógnita para tal fecha. Como ellos están aquellos que sí tiene contrato pero no minutos, como Dani Ceballos o Brahim Díaz, los cuales pueden ser también ventas llegado el caso. En suma, los fichajes van a condicionar las salidas y sobre ellas al menos 6 jugadores apuntan a marcharse, sino más.