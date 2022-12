Dos delanteros sorpresa en 2023 para Ancelotti, Benzema lo provoca

El Real Madrid no tiene planeado realizar fichajes en el próximo mercado invernal que reabrirá el 1 de enero y esto implica que Carlo Ancelotti tendrá que afrontar la segunda parte de la campaña sin una alternativa de garantías natural para Karim Benzema. El problema ya no es solo que el nivel de futbolista francés pueda decaer fruto de su edad, 35 años, sino que el técnico italiano no cuenta actualmente con un plan B brillante para el ariete francés.

Mariano Díaz es el único delantero que tiene a su disposición para ello y de sobra ha quedado de manifiesto desde que ‘Carletto’ regresó a Madrid en 2021 que no confía en el canterano de ascendencia dominicana. Esto, y la decisión de Florentino Pérez de no lanzarse al mercado en enero para buscar una solución a este problema que se le avecina al conjunto merengue, conlleva que Rodrygo Goes y Marco Asensio vayan a ser empleados como falsos ‘9’ cuando el galo no esté disponible: su ausencia, a tenor de la exigencia del calendario y de los problemas físicos sufridos en los últimos meses, se prevén numerosas.

El brasileño ya sabe lo que es formar parte del ‘11’ del Real Madrid actuando como delantero, una situación que le ha permitido sacar a relucir su facilidad anotadora pero que, por contra, también ha puesto de manifiesto que no es un rematador nato moviéndose continuamente por la zona ofensiva y cayendo a banda para recibir balones. Eso sí, cuando Karim no esté en el campo, será una de las dos alternativas de Ancelotti para ser la referencia en la punta del ataque.

Por su parte, Asensio, un jugador que viene experimentando un crecimiento muy gratificante durante los últimos meses, es la otra opción que tiene en sus filas del entrenador. Aunque en el Real Madrid apenas ha jugado como falso delantero, su papel en España bajo el mandato de Luis Enrique se ha dado en esta posición, algo que tratará de aprovechar el director de orquesta trasalpino para solucionar los posibles agravios que pueda ocasionar Benzema.

Es más, mucho dependerá el futuro del mallorquín del nivel ofrecido a partir de enero ya que Asensio acaba contrato en 30 de junio y el club no tiene clara su continuidad, una continuidad que podría ganarse en una posición diferente a la suya.