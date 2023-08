El 9 que necesita Ancelotti está vacante y aparece Luka Jovic: el giro deja mudo a Eden Hazard

Cuando el Real Madrid venía de una de sus temporadas más bochornosas en los últimos 40 años, como fue la campaña 18/19, donde se erró el cálculo con la salida del mayor goleador en la historia del club, Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez encabezó una reconstrucción donde los blancos se gastaron más de 300 millones en fichajes, siendo curiosamente los dos más caros de esa nueva generación los únicos fracasos. Luka Jovic era uno de ellos; le costó al Madrid 60 millones de euros y el jugador, que fue tan infructuoso como Eden Hazard, el más caro, ahora vuelve a la actualidad merengue tras su salida desesperada a la Fiorentina.

Viendo al belga, al serbio o incluso a Reinier, muchos aficionados de la entidad de Concha Espina han entendido que el Madrid sea muy cauto a la hora de fichar, gastando solo el dinero que parece asegurado. Por eso la búsqueda del 9 trae de cabeza al club, que está a la espera de lo que suceda con Kylian Mbappé, la mayor certeza posible en ataque. Ahora bien, lo de Jovic con la entidad de Concha Espina no ha acabado.

Dos jugadores por delante

Afirman desde Italia que la Fiorentina, que realizó un curso pasado muy bueno, colándose en dos finales -copa de Italia y Conference League-, que perdió, está tras la pista de dos jugadores de ataque que podrían cortar de raíz la carrera vestido de viola de Luka Jovic, que llegó a Italia gratis solo hace una campaña. M’bala Nzola y Lucas Beltrán son esos jugadores y ambos, de hacerse por el equipo del Calcio, quitarían todas las posibilidades a un Jovic por el que se escuchan ofertas.

El Real Madrid, atento

¿Por qué el nombre de Jovic se cuela de nuevo en la actualidad del Madrid? No, no es porque los blancos piensen en su exjugador como una opción para el ataque, para ese 9 vacante, sino porque el 50% de los derechos del jugador, si hay un traspaso, le corresponden al Real Madrid, de modo que la opción de venta promovida por la Fiorentina es tan beneficiosa para sus arcas e intenciones como para el Real Madrid, que se llevaría parte de la transacción de un jugador que solo ha traído dolores de cabeza en la casa blanca. Por fin Jovic puede dar algo al Madrid, aunque no sea sobre el césped.