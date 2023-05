El adiós de Busquets, solo el principio: Tebas aprieta y Laporta dicta 3 salidas, una dolorosísima

Javier Tebas no es la persona más querida en can Barça; tampoco lo es para el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, sin embargo, es el elemento de filtraje por el que pasa la futura plantilla culé, pero también el punto de referencia sobre la situación del club, que no es la más óptima. El presidente de LaLiga ha vuelto a hablar al respecto y ha dejado claro que la salida de Busquets es el primer paso para los fichajes, aunque se intuye que su adiós es el principio de otros tantos finales, concretamente al menos tres.

Inversión sujeta a inyección

La liberación de la masa salarial que necesita acometer el Barça ya ha dado un paso enorme con el adiós de uno de los jugadores con el salario más alto, como era el capitán, Sergio Busquets y Tebas, que ha querido comentar el día a día del Barça, cree que es el primer paso para incluso el fichaje de Messi, del que, ya les adelantamos en Don Balón que es muy poco probable. Sin embargo eso no significa que Laporta no tenga un plan, que lo tiene, y que no vaya a haber fichajes, que seguramente aparezcan, pero también es el síntoma de otras salidas.

Y al menos una va a ser dolorosa, tal y como os contábamos en Don Balón. El mercado manda y si hay algún club que quiera a los jugadores que el Barça considera transferibles, léase Jordi Alba, Ansu Fati, Ferran Torres, Franck Kessié, Eric García o, llegado el caso, Marcos Alonso e incluso, por una millonada, Frenkie de Jong, Raphinha u Ousmane Dembélé, el Barça podrá reconfigurar sus posibilidades.

De la delantera es donde más movimiento puede haber, no en vano el Barça se abre a vender al brasileño a Ferran y Ansu Fati, siempre y cuando haya una gran oferta, y de estos, si se desbloquea la persistencia de los tres por quedarse, podrían salir todos, lo que permitiría un fichaje importante, que incluso podría, en un hipotético caso, ser Messi; ya les decimos que esto es poco probable. Por otra parte, Alba, García, Kessié o Alonso, están en el mercado si alguien los quiere, siendo especialmente importante el caso del lateral izquierdo, cuya ficha es alta y el club cuenta poco con él. Por último, está el caso que hace de atajo a todos los problemas, uno que Xavi no quiere explorar y que espera que los otros jugadores y las nuevas palancas permitan resguardar, que es tener que vender, por una supuesta gran oferta, a De Jong y/o Dembélé.

Es verdad que son los jugadores con mejor cartel, pero también los más complicados de remplazar y Xavi, por ahí, por ahora, no pasa. Queda mucho mercado, pero la salida de Busquets no será la única y hay tres proyectadas.