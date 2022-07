El Atleti ata al recambio de Carrasco, más competencia para Griezmann

Samuel Lino se ha convertido en el segundo refuerzo de la temporada para los del ‘Cholo’ Simeone, tras Axel Witsel. El extremo brasileño de 22 años llega al Wanda Metropolitano con ganas de hacerse un sitio y ser determinante para la consecución de títulos del conjunto rojiblanco: “Estoy muy feliz de estar aquí en el Atlético. Significa mucho para mí. Es un sentimiento muy grande de mucho orgullo. No tengo palabras para describir este momento”, comentaba Samuel Lino a su llegada a España.

Samuel Lino llega al Atlético de Madrid procedente del Gil Vicente portugués y ficha por cinco temporadas. El extremo brasileño llega tras haber disputado 99 partidos con el equipo luso y haber anotado 26 tantos en todas las competiciones, 13 de ellos en la pasada campaña. El nuevo fichaje colchonero llega con la intención de quedarse y suplir la vacante que deje Yannick Carrasco en el caso de que éste acabe saliendo este verano, el cual tiene varias ofertas de la Premier League.

Samuel Lino supone más competencia para un Antoine Griezmann, que disputará este año su segunda temporada como rojiblanco tras su vuelta al Atlético de Madrid, el cual no atraviesa por su mejor momento. Sus constantes lesiones y su bajo rendimiento cuando Simeone pudo contar con él, le han llevado a recibir más de una crítica por parte de la afición rojiblanca, pero el francés espera recuperar su nivel nivel y convencer a su hinchada en el año del Mundial de Catar.

Hay que recordar que, si Antoine Griezmann consigue disputar el 50% de los partidos en los que esté disponible, el jugador francés fichará automáticamente por el Atlético de Madrid desembolsando 40 millones de euros al FC. Barcelona. Unas cifras que cada vez parecen más difíciles de alcanzar si Enrique Cerezo sigue reforzando el ataque rojiblanco que a día de hoy cuenta con ‘El Principito’, João Félix, Correa, Carrasco, Lemar, Cunha, Morata y ahora Samuel Lino.

A pesar de la alta competencia, el extremo brasileño llega con ganas de hacer bien las cosas:” Como jugador soy un jugador muy rápido que juega en las bandas, me gusta regatear y atacar al rival pero también me gusta defender, ayudar al colectivo y a todo el equipo”, se define así mismo Samuel Lino. Veremos que acaba sucediendo con el ex del Gil Vicente que podría salir cedido si no convence a Simeone durante la pretemporada.