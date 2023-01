El Barça ata al relevo de Alba: OK de Xavi pero alarma su rendimiento

Marcos Alonso llegó al Camp Nou con la intención de convertirse en el lateral izquierdo titular y quitarle el puesto a un Jordi Alba cada vez más cuestionado entre la afición blaugrana. Sin embargo, no solamente no ha sido capaz de hacerse con dicho puesto, sino que también ha perdido la batalla con el joven Alejandro Balde, quien ha acabado imponiéndose a los veteranos y se ha erigido como el amo y señor del carril izquierdo blaugrana.

El ex del Chelsea es un futbolista que brilló especialmente cuando jugaba como carrilero bajo las órdenes de Antonio Conte y Tomas Tuchel, quienes alineaban una defensa de 3 centrales, algo que no sucede en el Barça. Además, Marcos no ha tenido muchas oportunidades de ocupar el lateral izquierdo, pues Xavi lo ha reconvertido en central, algo que su gran físico invita a hacer, pero cuyo rendimiento no ha sido óptimo.

En el eje de la zaga, el español no ha brillado, más bien ha destacado la ausencia de capacidades defensivas, especialmente en el cuerpo a cuerpo, donde es muy débil y no es capaz de batirse solventemente contra los delanteros rivales.

Todo ello hace replantearse si ha sido una buena idea ampliar la vinculación de Marcos Alonso con el Barcelona. Si nos fijamos en el rendimiento actual, es evidente que no supone una gran operación, pues no está al nivel de Alba y Balde y todavía menos de Araujo, Koundé y Christensen. Sin embargo, con el español, estamos ante la más pura definición de un jugador de equipo y de fondo de armario. Si bien es cierto que no puede competir contra equipos como Bayern de Múnich o PSG, en La Liga es un jugador muy útil para rotar en el lateral zurdo y en el eje de la defensa. Es por ello por lo que Xavi estará más que feliz con su renovación.

Por otro lado, inscribir el nuevo contrato del carrilero español complicará todavía más las renovaciones de Gavi, Araujo y Balde. Los tres tienen nuevos contratos que deberán ser aceptados por La Liga, si a estos le sumamos la de Marcos y la posible ampliación de Dembélé, nos podríamos encontrar con un grave problema para el Barça, que deberá buscar soluciones rápidamente, pues ninguna de estas renovaciones será a la baja.