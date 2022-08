Acuerdo cerrado: Xavi le aparta, se va gratis y De Jong se irá con él

Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Óscar Mingueza y Neto no viajaron con el resto del equipo a Estados Unidos para hacer la pretemporada junto a sus compañeros duranta la gira americana. A la vuelta de vacaciones, Xavi Hernández les trasladó que no contaba con ellos y por eso les pidió que se quedasen en Can Barça para solucionar su futuro, ya que, no jugarían con él la próxima campaña.

Han tardado dos semanas, pero por fin el FC. Barcelona está consiguiendo dar salida a todos esos jugadores de los que pretendía deshacerse hace ya tiempo. El primero de los descartados en salir ha sido Óscar Mingueza, al Celta de Vigo, gratis, el segundo Riqui Puig, quien ha sus 22 años ha decidido emprender una aventura en la MLS en Los Ángeles Galaxy, y el último ha sido el portero brasileño Neto.

Según afirma el periodista italiano Fabrizio Romano, Neto habría llegado a un acuerdo con el Bournemouth para las próximas dos temporadas y solo faltarían las pruebas médicas para que se haga oficial. El guardameta brasileño llegó en el verano de 2019 procedente del Valencia FC por 35 millones de euros (26 fijos más 9 en variables), ahora, tres años después y con todavía un año de contrato por delante, Joan Laporta ha decidido desprenderse del jugador y traspasarlo gratis al conjunto inglés, para que así este pueda mantener su ficha.

Neto ha pasado en el Camp Nou tres temporadas siempre a la sombra de Ter Stegen, jugando tan solo 21 encuentros. El portero brasileño se marchará a la Premier League y hará aún más intocable al guardameta alemán, quien en las últimas semanas había sonado para dejar el FC. Barcelona si no conseguían vender a Frenkie De Jong y así poder inscribir a os nuevos fichajes. Pero la salida del segundo portero del club le hace totalmente imprescindible.

Eso convierte a Frenkie De Jong en el único jugador del club con valor de mercado alto (Cerca de 75 millones de euros) cuya salida sería capaz de solventar los problemas del FC. Barcelona para inscribir a sus jugadores, aunque la activación de la tercera palanca económica lo cambia todo. A pesar de ello, el neerlandés está en la rampa de salida, interesa a otro club de la Premier League, el Manchester United, y podría irse con Neto si el club necesita deshacerse de alguien para lograr sus objetivos, no será Ter Stegen, a no ser que quieran jugar con el portero del Barça B, sino que será el ex del Ajax. Veremos si la 3ª palanca salva De Jong.

Los otros dos jugadores apartados que quedan, Martin Braithwaite y Samuel Umtiti siguen resolviendo su futuro. El central francés parece estar negociando con el Olympiakos griego, mientras que el delantero danés está empeñado en quedarse en el Camp Nou y cumplir con su contrato, mientras el FC. Barcelona se plantea rescindirle el contrato.