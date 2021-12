El Barça ve la luz con Philippe Coutinho en Londres, con condiciones

Por si en algún momento pensó Philippe Coutinho que el cambio de entrenador tras la salida del FC Barcelona de Ronald Koeman y la llegada de Xavi Hernández iba a traerle más oportunidades sobre el tapete verde del Camp Nou, el actual míster, con sus decisiones, se ha encargado de enfriar su entusiasmoa base de suplencias, dejando al crack en una posición complicada: su carrera está estancada, carece de peso y minutos en su equipo y necesita otra oportunidad renovadora, una que le puede dar un equipo de Londres.

Es más, Coutinho le ha dicho al Barça que su intención es marcharse al Arsenal, equipo que, si bien ha preguntado por él, solo lo quiere, por ahora, en calidad de cedido. Sobre este posible movimiento, en Barcelona, como es lógico, desean un traspaso que les deje algo de dinero en caja (por supuesto ni se aspira remotamente a recuperar gran parte del montante que en su día costó el brasileño procedente del Liverpool, unos 160 millones de euros) y les quite de encima su alta ficha, pero Mikel Arteta, entrenador de los gunners, desconfía.

De hecho, la entidad del Emirates pretende realizar con el carioca una jugada similar a la que llevaron a cabo con Martin Odegaard y el Real Madrid, que no es otra que acoplarlo en la plantilla en enero y ver cómo funciona en el equipo, para después, si se dan las circunstancias favorables, tratar de comprarlo. Como no podía ser menos, en Barcelona no se oponen a esta estrategia inglesa, aunque recelan del tramo final.

Básicamente no saben si la altísima ficha del jugador y el costo de su traspaso será asumido por el Arsenal, que debe ver una reconversión sobre el césped acorde a tamaña inversión, lo que hace poco crédulos con la operación a los blaugranas. Con todo y más, al menos el Arsenal se ha asomado a la ventana culé de este mercado de fichajes invernal presentando una oferta que deja entrar la luz sobre la situación oscura que se cierne sobre el que fuera uno de los grandes jugadores de la Premier League, hoy totalmente devaluado.