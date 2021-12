Odegaard y Arteta se huelen la puñalada y preguntan por un 9 en Madrid

Las prisas son malas consejeras, y no solo lo dice el refrán, sino que Mikel Arteta, entrenador del sorprendente Arsenal de esta temporada (está en puestos de Champions League en la Premier League), tiene este axioma por bandera en cuanto a la selección de jugadores útiles para la causa gunner se refiere, sin embargo las circunstancias hacen que vuelvan a interesarse de forma precipitada por la situación de dos jugadores del Real Madrid: Luka Jovic y Mariano Díaz.

Para poner en precedentes este posible acercamiento del Arsenal al Santiago Bernabéu hay que situar el foco en un viejo culebrón, uno recurrente, de Londres, como es el de la relación amor-odio entre Alexandre Lacazette y el equipo cañonero. Cuenta L’Equipe, el conocido medio de comunicación francés, que el jugador habría rechazado otra oferta de renovación de su actual club, por lo que ha provocado una reacción inmediata por parte del Arsenal.

Y explicado este asunto viene a colación el tema de las prisas, ya que tal y como informa el rotativo galo, en Londres hay temor a una salida precipitada del punta galo, una que les deje sin capacidad de respuesta. Dicho lo cual, ahora surgen otras opciones necesarias, siendo una de ellas la de preguntar en Chamartín por la situación de serbio y el hispano-dominicano, los cuales tienen minutos muy residuales con Carlo Ancelotti.

Hay que decir que el Madrid ni mucho menos se niega a negociare con ningún equipo por estos dos jugadores, pero no ha recibido oferta formal alguna por ellos, ni siquiera una llamada al respecto. Ahora bien, hay notorias diferencias entre uno y otro jugador, ya que el Madrid está dispuesto a desprenderse de Mariano a cualquier coste, mientras que por el ex Eintracht de Frankfurt pedirían no menos de 40 millones de euros. Sobre ello, hay que recordar que la sintonía entre el equipo inglés y el Madrid es positiva, cuyos últimos negocias importantes fueron los de Odegaard y Dani Ceballos.