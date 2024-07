El Barça recula por João Félix y el motivo horroriza a Yamal y Flick: Simeone se la vuelve a jugar

Si el Barcelona consigue al final quedarse con João Félix será a costa de que no fiche a Nico Williams, el jugador que quiere a su lado Lamine Yamal y que está deslumbrando en Alemania, en la Euro 2024. Y eso, como es lógico, no solo no gusta al aficionado medio culé, sino tampoco a Hansi Flick, pero en verdad es una posibilidad que se abre de par en par por unas negociaciones con el Atlético de Madrid.

Una cifra enorme irrecuperable

El Atlético de Madrid sabe que no va a poder recuperar los 127 millones de euros que pagó en su día al Benfica por João Félix, una cifra que ha resultado no solo un lastre para el club colchonero, sino posiblemente para un jugador siempre configurado como estrella mundial antes de serlo, cosa que seguramente siempre le ha impedido lograrlo. Por eso el club colchonero puede abrirse a negociar con un Barça que ve cada vez más difícil lo de Nico Williams y puede intentar una fórmula para firmar al menino de ouro.

Sabemos que los 58M de euros de la cláusula de rescisión del extremo del Athletic no son un problema para sus muchos pretendientes, pero sí lo son para el Barça, que tenía cierta ventaja táctica pero no económica en este asunto. Así, el surrealismo ha hecho acto de presencia. El Barcelona despedía oficialmente a João (también a Cancelo) y luego borraba la despedida, ¿por qué? Por eso, porque Nico se aleja y dos jugadores pueden servir para abaratar la alternativa, el fichaje de João Félix.

Se informa que Iñigo Martínez y Vitor Roque (cedido) son los dos futbolistas que gustarían al Cholo Simeone como parte del pago de João Félix, que en cualquier caso se iría a un precio inferior a esos 58M que cuesta Nico. Y lo del futbolista del Athletic, como ven, es pertinente en este asunto porque es el jugador que gusta a Yamal y Hansi Flick. Así, si Nico se pone imposible, el Barça explora esta nueva vía del 2x1 por João. Y Simeone, claro, encantado.