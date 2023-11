El Bernabéu esperaba ansioso la firma: hasta 2028, y será indiscutible como Courtois y Fede Valverde

Thibaut Courtois protagonizó el primer contratiempo desolador para el Real Madrid esta temporada con el grave percance de rodilla sufrido en uno de los últimos entrenamientos previos al estreno liguero ante el Athletic Club, pero no tardó Carlo Ancelotti en recibir otra malísima noticia en este ámbito ya que Éder Militão, en el choque celebrado en San Mamés, también se tuvo que retirar antes de tiempo por un revés similar.

De ahí que ambos futbolistas, quienes han sido indiscutibles en el Real Madrid desde que aterrizaron en el Santiago Bernabéu en 2018, aquí el portero belga, y 2019, pusieran en serio peligro los objetivos del club a las primeras de cambio, aunque por el momento Ancelotti ha logrado subsanar, en la media de lo posible, estos agravios.

A pesar de ello, no ha dudado Florentino Pérez en centrar su atención en Militão con un acuerdo hasta 2028 que tiene el visto bueno del central brasileño de 25 años y que podría anunciarse antes de que finalice el mes de noviembre. Recordemos que, recientemente, Fede Valverde, Vinicius JR, Camavinga y Rodrygo Goes han blindado su vínculo con el club y, siendo igual de esencial Militão en el proyecto blanco, no quiere demorar más el club una firma importante para seguir aspirando a los títulos más laureados en cada campaña.

Actualmente el contrato del jugador se extiende hasta 2025, pero ni mucho menos esto ha dado pie a que el brasileño haya buscado una opción de futuro lejos de Chamartín. Por ello, estando más que convencido permanecer en el Santiago Bernabéu a pesar de encontrarse en el dique seco esta temporada, pondrá todas las facilidades para sellar este nuevo contrato, un contrato que irá dotado de una cláusula de rescisión de 1.000 millones y de un notable aumento salarial que le colocará, precisamente, a la altura de Courtois y de otros futbolistas como David Alaba y Jude Bellingham.

Tan destacado ha sido el nivel mostrado por Éder Militão que su presencia en el club no solo precipitó las salidas de Sergio Ramos y Raphael Varane en 2020, sino que le ha convertido, para muchos entendidos, en el mejor central del mundo, es decir, que la decisión de la directiva del Real Madrid no puede estar más justificada.