El Camp Nou llora con pensarlo: Laporta implora a Guardiola con el tridente de oro 23/24

El FC Barcelona ha imaginado otro salto más tras el esfuerzo titánico a nivel financiero del pasado mercado de fichajes veraniego, donde las palancas permitieron un gasto ingente para llevar al Camp Nou a varios de los grandes jugadores que se pretendía. Uno, quizá el sueño que permanece vivo, se quedó fuera, como es Bernardo Silva, pero ya puestos Joan Laporta implora ayuda a Pep Guardiola por lograrlo… y alguno más.

El no va más

Dicen en Inglaterra que el Barça ya ha comenzado a presionar por el tridente que pretende en el Manchester City y que sus presiones, salvo en el caso del luso, surten efecto. Una, las más conectada últimamente y que, pese a ser complicada podría fructificar, es la de Aymeric Laporte, que está descontento con su rol en los skyblues y ha filtrado, a través de su entorno, su deseo de salir. Pues bien, al Barça le encanta el franco-hispano. Eso sí, su precio no bajaría de 40-50 millones de euros.

Busquets, clave

Otro de este trío que también viene sonando casi desde que se tuvo constancia de que acababa contrato, precisamente como Sergio Busquets, también es jugador citizen. Es más, la posible salida del capitán culé es la gran baza para tratar de tentar a este jugador, que no es otro que Ilkay Gundogan. El mediocampista organizador del City, a sus 32 años, podría salir si el Barça mejora la oferta inglesa.

El inalcanzable

El City y el Barça saben que a Bernardo Silva sí le gusta la opción culé, pero los ingleses en general y Pep Guardiola en particular han sido claros: si quiere irse y vestir de blaugrana, el Barça debe pagarlo ¿Cuánto? Ya hay precio y desde luego no es bajo: 80 millones de euros. Una cantidad que como poco obligaría a importantes ventas y posiblemente a otra palanca. Que sea factible o no se lo dejamos a Joan Laporta.