Inesperada y brutal guerra por Frenkie de Jong y Dembélé entre Laporta y Xavi: “fundamental”

Cuadrar las cuentas puede encontrar un opositor enorme, cuadrar lo deportivo. El equilibrio y capacidad de maniobra que dan en el mercado para el Barça Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé es directamente proporcional a su importancia actualmente en el FC Barcelona, lo cual hace que los intereses del Joan Laporta como presidente choquen abiertamente con los deseos de Xavi Hernández como entrenador.

Hablamos de una auténtica guerra, en la que uno, el míster, asegura que no solo el neerlandés, sino también el francés, son fundamentales, cada uno en lo suyo; mientras que el otro, el mandatario, quiere hacer fichajes pero para ello, habiéndosela pegado en la Champions y la Europa League, necesita liberar masa salarial y vender; vender a un alto coste. Él, Laporta, es consciente de que dos de los titulares del equipo no son el mejor remedio en calidad de ventas para tamaños males, pero y si no, ¿quién?

Ansu y Ferran

Sin duda de todos los jugadores de la primera plantilla, Ansu Fati y Ferran Torres son las grandes esperanzas para que llegue una oferta descomunal que impida la venta de Frenkie de Jong y/o Ousmane Dembélé, pero lo cierto es que Laporta no es muy optimista en este sentido, como tampoco lo es con otras dudas de Xavi, como Jordi Alba o Eric García: el mercado, si va a pagar una gran cantidad, quiere certezas y ninguno de ellos lo es.

‘El Mosquito’, ahora más endeble

Quizá hace meses, antes del inicio del Mundial de Qatar, las actuales tornas entre el de los Países Bajos y el internacional con les bleus, en su grado de influencia e importancia en el Barça, estarían cambiadas, pero hoy en día De Jong es más determinante para Xavi y el club que el francés. Contractualmente, el ex del Ajax de Ámsterdam tiene contrato en vigor hasta 2026 y aunque su sueldo es un problema, uno que se niega a negociar el jugador, es un valor seguro en la medular de Xavi, sobre todo si pierde a Sergio Busquets; por el contrario, Dembélé ya se asoma a una nueva renovación, con su contrato vivo hasta 2024 y eso son problemas con su agente, Sissoko. Dicho esto, el extremo, como os adelantábamos ayer, puede ser la gran venta este verano.