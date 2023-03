El caso Negreira, la economía y ahora el motín del fichaje fallido: lío gordo para Xavi y Laporta

El Barcelona es una continua montaña a rusa. Dejando a un lado sus deslices en Europa, que le han privado de ingresar grandes cantidades que eran necesarias debido al esfuerzo realizado en verano en materia de fichajes, el equipo va viento en popa en España, donde está bien posicionado para ganar el triplete. Sin embargo, toda esta bonanza choca con el ruido mediático del caso Negreira y las amenazas deportivas que este asunto puede desatar. Y ahora también con la negativa de un jugador a salir.

Ferran Torres es uno de los futbolistas mejor posicionados para ser vendido en el Barça en la próxima ventana de transferencias, ya que su posición está cubierta, su estatus puede generar buenos ingresos al club y no está vinculado a la cantera blaugrana, de modo que su filiación al club no es profunda y, por tanto, no será tan dañina su marcha. Pero, ¿y si el jugador no quiere irse? Justo este escenario es el que se presenta y que dificulta las cosas a Xavi y Laporta.

Tengan en cuenta que no son tantos los futbolistas por los que el Barça puede ir al mercado con garantías de que dejen enormes cantidades en sus arcas y que ello no cause un perjuicio extremo en la plantilla culé. Ferran es uno de ellos, ya que en el peor de los casos y si no se consigue fichar a Dani Olmo, gran objetivo culé, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Ousmane Dembélé o Ez Abde pueden cumplir con su demarcación; también Robert Lewandowski si apuntamos al nueve o falso nueve. Y dado que El Mosquito es esencial, al menos por ahora, como Frenkie de Jong, dos de las grandes bazas blaugranas en el mercado, las esperanzas de hacer hueco en la plantilla pasan por Ferran, Ansu, Eric García y si cabe Franck Kessié.

Y como decimos lo de Ferran se complica porque una cosa es lo que desee el club y otra muy distinta lo que tenga en mente el jugador, que, en este caso, según ha filtrado su entrono directo, pasa únicamente por hacer carrera en el Barcelona. O lo que es lo mismo, el Barça se puede ir olvidando de ir en esta dirección porque el jugador tiene contrato y lo quiere cumplir. Sin su hueco, tambiñen salarial, ese con el que hostiga Javier Tebas al Barça, ¿quién puede permitir fichajes?