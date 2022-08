El City se ríe del Barcelona por Bernardo Silva: Guardiola no ayuda

Tras la activación de la cuarta palanca por parte del FC Barcelona, mucho se viene especulando sobre la posibilidad de ver a Bernardo Silva recalar finalmente en Can Barça. Como se venía contando en Don Balón, según el periodista italiano Nicolo Schira, se habría llegado a un principio de acuerdo con el jugador portugués, informaciones que también han llegado a tierras inglesas desde donde Kevin De Bruyne ha salido al paso tras el encuentro que midió a su equipo ante el Bournemouth. El capitán ‘citizen’ no espera que su compañero abandone el equipo tal y como reconoció de forma tajante en rueda de prensa.



“Creo que es muy querido por nosotros y él lo sabe. De la forma en que lo veo, creo que él estará aquí, así que no hay nada que me preocupe. Pase lo que pase, es genial para nosotros y espero que esté aquí con nosotros este año”, aseguró el belga. Todo después de un partido en el que Bernardo Silva salió desde el banquillo en el minuto 65 para participar en la victoria por 4-0 del City ante el Bournemouth. Un encuentro tras el que el portugués lanzó una publicación en ‘Twitter’ que alimentó aún más los rumores sobres si se trataba de una despedida: “¡Una gran actuación del equipo y un ambiente fantástico! También me gustaría agradecer a todos en el estadio por esos hermosos momentos de amor y apoyo que me mostraron”, espetó.



Así mismo, el técnico Pep Guardiola también se refirió a este asunto a la finalización de partido diciendo que quiere quedarse con Bernardo, lo que da a entender que desde el Etihad no se pondrán las cosas nada fáciles para dejar marchar al ex del Mónaco.



El Barcelona, por su parte, sigue tratando de encajar las piezas para inscribir a todos sus fichajes, además de seguir con las complicadas operaciones que se espera que acaben en la salida de hombres como Frenkie de Jong o Depay. Aun así, el club ha demostrado conseguir lo que se venía proponiendo en este mercado y no se bajan los brazos ni mucho menos con el caso de Bernardo Silva.