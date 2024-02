El defensa titularísimo como Carvajal y Mendy rechazó a Al-Khelaïfi y enorgullece al Bernabéu

Acabar contrato con un club de la élite europea y hacerlo habiendo mostrado un nivel sobresaliente como lo hizo Antonio Rüdiger en el Chelsea siempre es motivo de suficiente peso para recibir el interés de los equipos más atractivos del mundo.

De ahí que el vencimiento del contrato del central alemán con el conjunto inglés en 2022 alentara al Real Madrid a hacerle un hueco en sus filas y no tardó mucho Florentino Pérez en cerrar un fichaje muy top: más allá de llegar a coste cero al Santiago Bernabéu, Antonio Rüdiger está siendo uno de los futbolistas más importantes de la temporada blanca y su titularidad en la línea defensiva es tan innegociable como la de Dani Carvajal y Ferland Mendy.

Eso sí, sin ni siquiera haber transcurrido dos años desde que se anunciara la llegada de Rüdiger al equipo se ha destapado una posibilidad que pudo haber cambiado el rumbo de los acontecimientos: Nasser Al-Khelaïfi intentó convencer al central berlinés después de su salida de Stamford Bridge, pero sin éxito.

Así lo confirma hoy el portal PSG Talk, incluyendo en estas líneas que la presencia de Thomas Tuchel en el Parque de los Príncipes era el único motivo que hubiera tenido Rüdiger para dar el “sí” a Al-Khelaïfi y cambiar Londres por París, pero la destitución del entrenador germano fue determinante para desechar esta opción… y más con la posibilidad de vincularse al Real Madrid.

Most aerial duels won at Real Madrid this season:



• Antonio Rüdiger (55)

• Aurelien Tchouaméni (50) @marca #rmalive pic.twitter.com/0aGcKwE60g