El deseo de Laporta para el Barça que pone en jaque al Chelsea y PSG

Aún falta 4 meses para que acabe oficialmente la temporada, pero Joan Laporta está deseando que llegue ese momento para saber cuál será la decisión final de Ousmane Dembélé. En enero futuro del jugador francés era de todos los colores menos azulgrana, se le vinculó sobre todo con el Chelsea y el París Saint-Germain, fue apartado del equipo y Xavi Hernández dijo en más de una ocasión que si no renueva es porque no está comprometido con el club, y, por lo tanto, no debería seguir contando en sus planes.

Un mes después el discurso ha cambiado radicalmente por parte de todos los sectores del club. Xavi Hernández se deshace en elogios en las ruedas de previa y post partido, los compañeros piden respeto dentro del campo para el jugador cuando es silbado, y ahora también desde la parte más alta de la entidad muestran su apoyo a Osumane. La estrategia parece clara.

Joan Laporta ha señalado este fin de semana en declaraciones en el Mobile World Congress de Barcelona que:” Dembélé sabe nuestra propuesta y que siempre hemos querido que se quede, esperemos que a final de temporada se lo repiense”, comento el presidente a la Cadena SER.

Su situación ha dado un vuelco tremendo, nada más finalizar el periodo de fichajes de enero el propio presidente respondía sobre esta cuestión que no se le ha podido dar salida y que todo dependería de Xavi Hernández si el francés se quedaba o no en la grada. Ahora, un mes después y tras el gran compromiso que está demostrando el futbolista internacional por Francia pese a tenerlo muy difícil, parece que sus grandes actuaciones en el terreno de juego le han servido para dar la vuelta a la situación.

Xavi siempre aseguro que el Barça necesita a Dembélé y que su calidad era incuestionable, un jugador único en la plantilla gracias a su desequilibrio, pero en enero tuvo que seguir la corriente marcada desde el propio club. Su gran partido ante el Athletic Club de Bilbao en la victoria por 4-0 en el Camp Nou tan solo un mes después de que este mismo equipo le eliminase de la Supercopa y la Copa del Rey, donde el francés anotó un gol y dio dos asistencias, le ha supuesto el reconocimiento y las felicitaciones por parte del todo el club. Su situación ha cambiado y Laporta quiere que se quede. La pelota está en el tejado del francés.