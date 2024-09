El equipo de LaLiga que iba a fichar a Eriksen; Manchester se interpuso: el danés casi habla español

El caso Christian Eriksen es uno que se toma como ejemplo por todo lo ocurrido en los últimos años, desde el problema de su corazón que casi le provoca la muerte hasta su reinvención. Del Tottenham Hotspur pasó al Inter de Milan y finalmente llegó a Manchester United para dar cátedra de su fútbol, pero su protagonismo se fue apagando con el paso de los partidos. Esta temporada, al mano de Erik ten Hag, el ofensivo apenas es una variante y durante el mercado se sondeó su salida.

Old Trafford pudo dejar de ser la casa de un Eriksen que interesó a más de un equipo fuera de Inglaterra, precisamente de España. LaLiga iba a ser la nueva competencia para que el nórdico dispute, pero una serie de malentendidos con la dirigencia de los 'diablos rojos' dejó a medias la intención de este club de quedarse con Eriksen. El cuadro que pugnó por el experimentado futbolista fue Real Betis, que hasta último día del cierre de fichajes había escatimado esfuerzos, pero que fueron en vano finalmente.

Betis casi ficha a Eriksen

En 73 partidos Eriksen fue capaz de solo anotar tres tantos, una cifra bastante baja tratándose de un jugador que aporta un plus en la dinámica ofensiva. Esta baja media lo ha llevado a la banca de suplentes, pero Real Betis pudo convertirse en su salvador. Tal cual lo afirma Fabrizio Romano, el conjunto de Sevilla se había puesto en contacto con el United para ultimar el fichaje antes del plazo límite.

Manchester dio la espalda

El objetivo del Betis era claro, pero los ‘diablos rojos’ desistieron tras no coordinar exitosamente con el futbolista para que el traspaso se diera. No hubo acuerdo y la posibilidad de que Eriksen migre a otra liga se desvaneció. La fuente también da conocimiento de que Ajax no había enviado ninguna oferta por el jugador, caso contrario ocurrió con el Betis, al menos el interés.

El danés se queda en Old Trafford

Valorizado en 8 millones de euros según Transfermarkt, Eriksen cumple una temporada más con los ‘red devils’, pese a que su situación cambió drásticamente luego de que ten Hag priorizara otras alternativas. Según indica ‘Football Insider’, la dirigencia de Manchester tiene claro el siguiente paso y es quedarse con el ex Inter al menos hasta enero, tomando en cuenta la lesión de Mason Mount.