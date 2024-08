Erik ten Hag se saca un problema de encima y United logra traspasar a Sancho al Chelsea

El futbolista inglés Jadon Sancho tiene claro el panorama: no seguirá en Manchester United mientras Erik ten Hag sea el entrenador. Después de escuchar varias ofertas, el talentoso volante definió que seguirá en la Premier League pero con la camiseta del Chelsea.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, Sancho tenía dos opciones sobre la mesa y la más tentadora era la de la Vecchia Signora. Sin embargo, se decidió por mudarse a Stamford Bridge.

En ese sentido, Romano explicó que United aceptó ceder al jugador con una opción de compra. “El acuerdo ya está listo para ser firmado”, completó.

El conjunto de Londres había acelerado en las últimas horas para contratar a Sancho, a punto tal, que ofreció como parte de la negociación al nigeriano Carney Chukwuemeka y hasta se barajó la posibilidad de un trueque por Raheem Sterling, quien no es tenido en cuenta por el técnico de Chelsea, Enzo Maresca.

🚨🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Chelsea, here we go! Loan deal with obligation to buy clause agreed between the clubs.



Sancho already said yes as he wanted Chelsea move, deal now agreed between all parties.



Man United accepted the proposal and deal is now set to he signed. pic.twitter.com/D0f4SLK4lY