El Hansi Flick más estricto: le baja las revoluciones a Lamine Yamal; le dice la verdad a su joya

Cada temporada el Barça asciende futbolistas de La Masia al primer equipo, es una forma de hacer valer su filosofía y los valores que desde hace tiempo la institución maneja. Distintas figuras han surgido de las divisiones menores, algunos de ellos fueron Carles Puyol, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. En los últimos años han salido más personajes como Gavi, Fermín López o el mismo Lamine Yamal. Este último, como el protegido del club y el delantero del momento, por su talento, goles y jerarquía con tan solo 17 años.

Hansi Flick arribó a Cataluña y se topó con un jugador comprometido y con una madurez que no muchos tienen a su edad, Yamal replicó su destreza en la selección de España y su carrera sigue en ascenso. El técnico germano fue consultado hace poco por el fenómeno Yamal y cómo este influye en la dinámica del equipo. Flick no tuvo mejor respuesta para graficar lo que ha hecho el extremo hasta la fecha, hasta contestando la interrogante sobre si ya es el mejor jugador del mundo.

Yamal es calidad

Más de una vez se la ha cuestionado a un equipo sobre cuánto expone a un futbolista pese a una edad muy prematura. Lamine Yamal tiene 17 años y ya ha hecho cosas que hacen quizás jugadores más grandes. Para Hansi Flick no hay una línea que se deba seguir, para él se simple, la edad no influye en nada. “Creo que la calidad no tiene nada que ver con la edad”, confesó.

Pinta para ser el mejor

El Balón de Oro está próximo a entregarse y si bien la siguiente pregunta de la prensa no fue por esa dirección, la interrogante está basada en si el español ya es el mejor del mundo. Hansi Flick fue cuidadoso al referirse a su pupilo con la siguiente afirmación: “A su edad está haciendo cosas increíbles. Seguro que podría a llegar a ser el mejor”.

Lamine no conoce de descansos

Barcelona ya parece un quirófano por la importante cantidad de lesiones que hay, pero para Hansi Flick esto no debe demandar una alarma. El estratega alemán fue consultado sobre los minutos que tiene Yamal y que no tiene descanso. El DT fue directo al responder y dijo que “es importante que jugamos en casa y tenemos que empezar con un once ideal fantástico”.