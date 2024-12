El internacional del Atlético de Madrid pide salir cedido en enero, y vendido en junio

El Atlético de Madrid y el Cholo Simeone se han plantado en pleno mes de diciembre con las mayores garantías de pelear por los dos grandes títulos de la temporada, con permiso de la Copa del Rey, como son la liga española y la Champions League, aunque para llegar a este momento de planitud el argentino haya tenido que romper algunos huevos.

Sin duda el Atleti es uno de los equipos no ya de LaLiga EA Sports sino de toda la Liga de Campeones con más recursos en tres cuartas partes de campo para adelante, lo que, a la vez, genera multitud de posibilidades a Simeone, pero también aplica poca continuidad en ciertas piezas, que es lo que está atando al internacional español.

Del tirón de orejas al ostracismo

Desde que el preparador latinoamericano del Atleti tirara de las orejas a Roro Riquelme públicamente tras el duelo de Son Moix este ha tenido un protagonismo más que residual, y lo que es peor para el Atlético de Madrid, la distancia entre él y el técnico ha crecido.

De modo que no es solo que Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Ángel Correa, Alexander Sorloth y un largo etcétera estén por delante de él en estos momentos en números y minutos, es que el canterano ve que revertir esa situación será imposible en los próximos meses, de modo que prefiere ganar protagonismo fuera.

Simeone es eterno en el Atleti

Esta situación de Riquelme, en la que juega poco y se le exige mucho, no es nueva en el Atlético de Madrid, ya ocurrió con otros jugadores que chocaron con el Cholo, por eso Riquelme pide al club que lo deje salir en el próximo mercado de fichajes invernal en calidad de cedido.

Y no solo eso, quiere elegir un buen destino, a ser posible en LaLiga EA Sports, para que el Atleti permita al club en cuestión firmar a Riquelme a partir de junio. ¿Por qué? Porque cree que su relación con Simeone no es ni será buena y dado que el míster no se va a marchar lo mejor para todos es que lo haga él.