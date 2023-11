No se puede negar que Jude Bellingham y Lamine Yamal son dos de los nombres propios de la temporada 23/24 en LaLiga ya que sus prestaciones en el Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente, han posibilitado que estos equipos se encuentren entre los primeros clasificados de la tabla, aunque por detrás del Girona, el líder de la misma.

Es cierto que Lamine Yamal ha perdido peso en los planes de Xavi Hernández en las últimas semanas, pero esto no exime que el jugador de 16 años esté considerado uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de LaLiga, una condición de la que también presumen Bellingham, Savinho, Arda Güler o Gavi.

En tal caso, no es menor hacer referencia a Assane Diao, otro futbolista que, en las filas del Real Betis Balompié, está evolucionando a pasos agigantados y que no ha tardado en llamar la atención de dos gigantes ingleses como el Chelsea y el Liverpool. Según relata hoy Football Talk, estos dos equipos están buscando soluciones para su parcela ofensiva y, previendo que Diao experimentará una progresión muy gratificante, no quieren esperar a que otros clubs se entrometan en la puja y por ello están buscando la manera de hacerse con su fichaje.

Eso sí, el futbolista es una pieza capital en el Real Betis y el club verdiblanco, a no ser que la oferta por Diao sea irrechazable en enero, no negociará la salida del internacional español (en categorías inferiores, por el momento) hasta la próxima ventana de transferencias estival, además teniendo contrato el jugador hasta 2027, un contrato firmado recientemente tras recibir la oportunidad de su vida en el primer equipo (hasta la presente campañ ahabia miltiaod enals categorías inferiores del club) y demostrar un talento despampanante.

Además, fijando su ofensiva el Liverpool y el Chelsea para 2024 con estos equipos conseguirán que el valor de mercado de Assane Diao no aumente de forma sobrenatural, algo que s prevé si el talentoso mediapunta sigue maravillando en las filas del conjunto andaluz y maravillando en LaLiga como Bellingham y Yamal… y como se espera que lo haga Arda Güler próximamente tras recuperar de su última lesión.