El Madrid sorprende a Kroos con su plan de futuro: no era lo hablado

Es, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones de Florentino Pérez desde que volvió a la presidencia blanca: aquellos 25 millones que el Real Madrid pagó al Bayern Múnich por Toni Kroos en el verano de 2014. Por aquel entonces ya se sabía el gran jugador que era el alemán tras cuatro temporadas en el Bayern, pero ni mucho menos se podía nadie imaginar que este se mantendría tanto tiempo así y que, incluso, ese nivel elevaría aún más.

Kroos ha sido junto a Carlos Casemiro y Luka Modric el motor de un Real Madrid que hizo historia al lograr tres Champions League de manera consecutiva entre los años 2016 y 2018. Y ahora, cuando su carrera empieza a llegar a su fin, el Madrid le quiere recompensar por todo lo que el germano ha dado al club. Su contrato finaliza en 2023 pero Florentino Pérez y su junta directiva están decididos a ampliarlo por un año más, hasta junio de 2024.

Con ello Toni Kroos habría jugado en el Madrid durante una década al completo, pero la sorpresa para el centrocampista llegaría después, ya que Florentino quiere que Kroos continúe en el club madrileño una vez que este haya colgado las botas. Esto no se había hablado en ningún momento en el pasado y la noticia ha pillado a Kroos en fuera de juego, que no se lo esperaba pero al que la idea no le disgusta para nada.

Por el momento Kroos no piensa en ello, pues a sus 31 años se ve con fuerzas para seguir compitiendo al máximo nivel al menos dos o tres años más, pero también es consciente de que su carrera deportiva se va agotando poco a poco y de que, después de ello, él quiere seguir ligado al mundo del fútbol.

Florentino Pérez tiene claro que Kroos será un trabajador ejemplar para el club y es por ello que está más que decidido a incorporarlo al organigrama madridista lo más pronto posible. Está por ver en qué departamento y con qué competencias se incorporaría a Kroos, pero el ofrecimiento ya está lanzado.