El Madrid ultima su agenda con Guimaraes, Miguel Gutiérrez y Branthwaite: hay decisión y millonaria

Hay una razón por la que el Real Madrid ha tomado distancia con tres buenos futbolistas que están siendo puestos en su órbita, como son el mediocampista del Newcastle, Bruno Guimaraes; el lateral izquierdo del Girona, Miguel Gutiérrez, y el central del Everton, Jarrad Branthwaite: tienen otros objetivos.

Tranquilidad entre los centrales

De algún modo, desde Eder Militao y David Alaba, que volverán de lesión, pasando por Antonio Rüdiger, central más que titular esta temporada, e incluso Nacho, sobre el que no se ha tomado una decisión, pueden estar tranquilos con respecto al nombre de Jarrad Branthwaite, ya que el Madrid no se meterá en una pelea millonaria por él. Otra cosa es que lo haga por Leny Yoro, sobre el que, si bien no hay prioridad, tampoco se descarta.

Tanto o más en los laterales

Y como sucede con el enorme defensa de los toffes, en el lateral izquierdo Ferland Mendy y Fran García pueden estar tranquilos con Miguel Gutiérrez, ya que no es prioritario para el Madrid recuperarlo, y eso que poseen el 50% de sus derechos. A la vez, tal y como os contamos con Branthwaite, no podemos descartar que el club blanco por el contrario haga un esfuerzo millonario por Alphonso Davies; este sí, objetivo prioritario.

El centro del campo se calienta

Mucho menos probable es que el Madrid vaya a por Bruno Guimaraes, ya que, como podemos avanzar en Don Balón, el jugador es interesante para el Madrid, pero no convence y menos aún por su precio, que se estipula en cerca de 100 millones. Pero es que, además, menos lo hace a tenor del último movimiento merengue por Kimmich, que os contamos en Don Balón, que es, a juicio del club, mejor jugador y mucho más barato. Si Modric y/o Kroos se van, el indicado es el internacional alemán.

A todo ello hay que añadir el fichaje de Mbappé, y eso son muchos millones de cara al mercado veranigeo como para hablar de los tres nombrados en las líneas iniciales, que ya están poco menos que descartados de antemano.