Gustan Kvaratskhelia y Sancho pero deja libre al favorito de Xavi: iba para sucesor de Leo Messi

Durante un tiempo el Barça, ya en apuros, empezó a preparar el terreno para fichar a Xavi Hernández como nuevo entrenador del club, algo que hizo efectivo Joan Laporta, pero antes de ello el técnico catalán destacó por algunas declaraciones de intenciones que, en un caso concreto, pueden ser en el futuro próximo una oportunidad de futuro para el FC Barcelona, al que, además de las posibilidades de Kvaratskhelia y Sancho se les une ahora el que para el preparador catalán iba a ser el sucesor de Leo Messi.

Ya os refrescamos la memoria en Don Balón acerca de unas declaraciones de Xavi que se insertan a la perfección con las noticias que llegan de Londres en referencia a una estrella que ya no encaja en el Chelsea. En ellas, el actual míster del Barça situaba a Raheem Sterling como sucesor del Messi. Datan de 2019 y pueden ser premonitorias en clave culé: “miras a los jugadores jóvenes que pueden ser coronados como los mejores del mundo en el futuro y aún piensas en Neymar, Mbappé, Salah y, por supuesto, en Sterling. Miro alrededor y Sterling está ganando esa carrera”.

Parece que su pronóstico se ha quedado bastante alejado de la realidad, sin embargo, eso no quita para que el Barça no pueda sentir como una posibilidad el hecho incontestable que llega de Londres con el jugador inglés: su club lo ha puesto de forma oficiosa en el mercado del próximo verano y, por tanto, es una posibilidad de banda muy tentadora.

The Standard asegura que la Saudi Pro League está tras la pista de un jugador con un sueldo abultado, £300.000 por semana, sin embargo el futbolista, destaca el medio de comunicación, no está listo para el salto a la liga emergente y quiere intentar triunfar en Europa. Eso lo sitúa tratando de convencer al Chelsea de que puede revertir la situación y en caso de que esto no ocurra, buscando una oportunidad fuera. Y el Barça, que siempre le ha tentado, necesita un jugador de banda.