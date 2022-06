El monumental lío del Barcelona: estorban a Xavi y Laporta no acelera

Continúa el proceso de remodelación del Barcelona de cara a la siguiente temporada y siguen, a su vez, los problemas con la confección de la plantilla en cuanto a salidas se refiere. Desde el club se muestran relajados ante tal situación, pero no está de más reconocer que se vive una calma tensa por ubicar a los jugadores que ya no tienen sitio en el equipo. Esto facilitaría las gestiones a la hora de aumentar el espacio salarial para invertir en grandes fichajes, refuerzos sobre los que la afición está empezando a dudar dado el alto montante económico que se necesitaría para ejecutarlos y que no termina de aparecer.



La realidad es que Xavi no tiene ni un jugador nuevo en el equipo, y todo después de que Laporta le prometiera hacer una plantilla a la altura de lo que se espera del Barcelona. Se trabaja en grandes nombres, pero preocupa la amplia lista de jugadores por colocar que ya llega a los 10. Algunos suenan para abandonar más pronto que tarde la ciudad condal, pero otros se encuentran cómodos en su papel de secundarios e intentarán cumplir su contrato por todos los medios.



De los que se espera que se pueda llegar a buen puerto, el cuerpo técnico cree en las opciones de convencer a Dembelé para quedarse, mientras que Frenkie de Jong tiene un pie y medio en el Manchester United por expreso deseo de su técnico Ten Hag. Por lo demás, está costando Dios y ayuda a la secretaría técnica del Barcelona encontrar destino a los descartes, y el único plan que se maneja hasta ahora con todos ellos es el de conseguirles una cesión para que al menos dejen hueco a nuevos refuerzos.



A parte de los mencionados anteriormente, la rampa de salida azulgrana estaría compuesta por todos estos futbolistas: Adama Traoré, Neto, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Braithwaite, Pjanic, Trincao y Riqui Puig. Todo para agilizar, como decimos, las contrataciones de los grandes deseados Lewandowski, Bernardo Silva, Koundé, entre otros. Nombres que se unen a los que ya se da por hecho que acabarán vistiendo la azulgrana como Kessié o Christensen.