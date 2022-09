El ‘nuevo Messi’ está en el Barça y tiene 15 años: Xavi entusiasmado

Hay futbolistas que por el talento y la calidad que atesoran en sus botas parecen ser elegidos. En los últimos tiempos hemos tenido varios ejemplos de ello en superestrellas mundiales como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar Jr, entre otros. Futbolistas irrepetibles, o no, en vista de que el FC Barcelona parece haber encontrado a un nuevo Messi en La Masía. Su nombre es Lamine Yamal y, con tan solo 15 años de edad, ya ha maravillado a Xavi Hernández, que lo ha llamado en dos ocasiones para entrenar con el primer equipo del FC Barcelona.

El joven talento es considerado por muchos como el futbolista con más proyección que ha pasado por el filial barcelonista desde que un joven argentino, que más tarde se convertiría en siete veces ganador del Balón de Oro, lo hiciera.

Lamine Yamal, igual que Leo Messi, es un delantero muy vistoso, de los que entran por los ojos. Tiene un descaro impropio para un chico de su edad, así como un temple de cara a portería que hacen de él una auténtica máquina de hacer goles, si bien es todavía -por su edad- un futbolista por pulir. Con el balón en los pies es una auténtica delicia y tiene un regate que hace recordar el joga bonito de Brasil. Domina el estilo de posesión propio del FC Barcelona y, además, tiene una visión del juego exquisita. Una combinación de características que también hacen de él un magnífico asistente.

Sin embargo, las semejanzas con Leo Messi no solo se limitan a sus características como futbolistas, sino que también comparten posición. Igual que el argentino, Lamine Yamal también es zurdo y parte desde el extremo derecho, jugando a pierna cambiada, aunque también ha jugado partidos de nueve.

No hay duda de que estas cualidades no han pasado desapercibidas por Xavi Hernández que, a pesar de su temprana edad, no ha dudado en llamarle para entrenar con el primer equipo con edad de cadete de último año.

Todavía es temprano para augurar si tendrá una carrera importante en el fútbol o no, pero lo cierto es que talento y personalidad para triunfar tiene de sobras.