El preferido de Marcelo Bielsa que buscan Deco y Hansi Flick; se suma un gigante de América

Un extremo vertical, con velocidad y con buena pegada, estilo indicado para partir a Europa.



En un giro reciente, se confirmó que Flamengo de Brasil, uno de los clubes más poderosos de América, mostró interés en el delantero Maximiliano Araújo. Según el periodista argentino Uriel Iugt, experto en el mercado de fichajes y cercano al entorno del jugador, los brasileños expresaron su interés, consultaron condiciones y podrían presentar una oferta formal en las próximas horas.



La afición del Toluca está ansiosa por tener claridad sobre el futuro del uruguayo, su jugador franquicia, especialmente para saber con qué plantilla afrontarán la doble competencia de este semestre, buscando poner fin a la sequía de trofeos.



Sin comunicaciones oficiales más allá de las declaraciones del propio jugador en días recientes, los seguidores no tienen certeza sobre incluir al uruguayo en su "once ideal", ya que existe la posibilidad de que salga del club mientras el mercado esté abierto.



La posición de la directiva de los 'Diablos' es firme y clara: exigen 20 millones de dólares, el valor de la cláusula de rescisión. Si Flamengo está dispuesto a pagar esa suma por el extremo uruguayo, Toluca no se opondrá y se realizará la transferencia, siempre y cuando se cumplan las condiciones financieras.

En ese contexto, Maxi Araujo espera que llegue una oferta del viejo continente, que es su prioridad. La gran Copa América del extremo montevideano con el equipo de Bielsa, despertó el interés de Deco y Laporta, en caso de que no pueda concretarse la primera opción: Nico Williams. Si el Fair Play no favorece a los ‘Culés’ para fichar al del Bilbao, entonces la opción de Araújo empezaría a crecer



Aston Villa y Nottingham Forest en la Premier League de Inglaterra, también manifestaron su interés por el uruguayo.











Bielsa le dio la confianza

Araújo arrancó de titular en los tres partidos de Uruguay en esta Copa América, marcando dos goles en sus dos primeros encuentros antes de preocupar a todos en el último contra Estados Unidos, donde tuvo que ser sustituido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.



El delantero apenas jugó 33 partidos en el fútbol uruguayo, en el Montevideo Wanderers, antes de pasar a México donde pasó, primero por Puebla y ahora en Toluca.