El quebradero de cabeza de Florentino, el Real Madrid desesperado

El Real Madrid sigue su trabajo en el mercado de fichajes. Renovaciones, las llegadas de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni, el adiós de Marcelo, Bale e Isco y las posibles ventas es la hoja de ruta de Florentino Pérez, un camino que se puede torcer debido a las pretensiones de uno de los futbolistas que debe abandonar la 'casa blanca' según el presidente del conjunto blanco.

Una de las prioridades para Florentino y Ancelotti es reforzar la delantera. Benzema necesita un compañero de garantías para suplirle en diversos momentos de la temporada. El Madrid no cuenta con Luka Jovic, cuya salida se está fraguando, ni con Mariano Díaz, a quien el club también quiere dar salida pero el futbolista se niega a marcharse.

Con contrato hasta 2023 y más de seis millones de euros brutos anuales como salario, el hispano dominicano no quiere moverse de la capital de España ni del Real Madrid, lo que hace prácticamente imposible su salida del club.

Esta campaña Mariano ha jugado menos de 400 minutos, participando en 11 partidos y marcando un solo gol. Datos muy parecidos a los de la temporada anterior, donde tuvo el doble de oportunidades pero también marcó un único tanto. Peor fue la temporada 2019-2020, en la que, también debido a una lesión, solo disputó siete partidos, marcando un gol. Hay que echar la vista atrás hasta la temporada 2018-19 para encontrar una campaña en la que Mariano marcó más de un tanto, cerrando ese curso con cuatro goles en 22 partidos.

Tal y como apunta la Cadena Ser, Mariano no cierra la puerta a salir del Madrid, pero el club que venga debe mantenerle el salario, algo complicado, puesto que el futbolista se ha devaluado mucho estas últimas temporadas.

Este no es el primer verano en el que Mariano pone trabas a su salida. El año pasado se negó a irse al Rayo Vallecano y el anterior también espantó cualquier oferta que llegaba por él, mientras Zidane le dijo que no iba a contar con minutos. El hispano dominicano es uno de los quebraderos de cabeza de Florentino, que pretende que salga para liberar su ficha, aunque es consciente que no recibirá mucho dinero por su traspaso.