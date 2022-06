Florentino quiere un 9 y Jovic tiene nuevo equipo: Ancelotti da el OK

Florentino Pérez sigue trabajando en la planificación de la plantilla del Real Madrid de la temporada 2022/2023. El duro golpe sufrido por el rechazo y la negativa de Kylian Mbappé de fichar por el conjunto blanco ha abierto un amplio abanico de posibilidades al presidente para reforzar el equipo de Carlo Ancelotti y ya son dos las incorporaciones con las que cuenta el técnico italiano para el curso que viene: Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

Uno llega libre, procedente del Chelsea, y el otro tras el pago de 100 millones de euros al AS Mónaco. Pero Florentino Pérez quiere seguir reforzando al equipo para volver a ganar La Loga y la Champions League y todos sus esfuerzos se están centrando ahora en incorporar un nuevo delantero de garantías que supla a Karim Benzema en el campo las pocas ausencias del francés en las alineaciones de Carlo Ancelotti, pero esto no se podrá dar si antes no se producen salidas en el ataque madridista y el presidente ya ha elegido quién será quien deje ese hueco en el vestuario para una nueva llegada: Luca Jovic.

El delantero serbio no ha rendido en el Real Madrid como se esperaba tras pagar Florentino Pérez al Eintratch de Frankfurt 60 millones de euros en el verano de 2019 tras anotar 17 goles en 32 partidos en la Bundesliga. Desde su llegada, su mejor registro anotador con los blancos ha sido de 2 goles en 17 partidos en La Liga Santander en la temporada 2019/2020 e incluso ha sufrió una cesión en enero de 2020 al Eintratch de Frankfurt tras su escasa participación a las órdenes de Zinedine Zidane, pero con Carlo Ancelotti tampoco ha tenido un alto protagonismo y tanto el club como el jugador han tomado la decisión de separar sus caminos y son varios los equipos que andan interesados en él.

El mejor colocado en estos momentos es la Fiorentina que, según Corriere dello Sport, está trabajando en su incorporación, tal y como sucedió el verano pasado con Odriozola, en forma de cesión y pagando la mitad de su salario. Un destino que no disgusta al serbio a diferencia de los primeros equipos que han mostrado interés en el jugador blanco como son el Getafe y el Rayo Vallecano.

Su salida, al igual que la de Mariano, es prioritaria para que Florentino Pérez realice la incorporación de un nuevo '9' para el año que viene. Para que otro delantero llegue, antes uno de los dos tendrá que salir, y parece que el elegido y el mejor situado es Jovic. Otros equipos como el Milan o el Borussia Dortmund también andan detrás de él. Un vacío que podría ser llenado con el fichaje de Rafael Leao o Gnabry, quienes son los mejores posicionados ahora mismo para reforzar el ataque de Carlo Ancelotti.