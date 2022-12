El recambio argentino que quiere Simeone por João Félix: vale 10M

Borja Iglesias no es el único. Además de El Panda, el Atlético de Madrid maneja otros nombres para sustituir a João Félix por si El Menino de Oro acaba dejando finalmente el Cívitas Metropolitano. La primera opción, con la que parece que ya se han iniciado los contactos, es el delantero del Real Betis, pero, antes que él, hubo otro atacante, también de LaLiga, que estaba entre los posibles sustitutos de João Félix.

Según informa El Partidazo de COPE, el Atlético de Madrid tendría apuntado entre sus objetivos, por si acaba fallando la operación de Borja Iglesias, al Chimy Ávila. El delantero argentino de 28 años del Osasuna cumple con los requisitos que le gustan a Simeone para formar parte de la delantera rojiblanca. Rápido, fuerte, con actitud, no le da miedo el choque y no se lo piensa a la hora de disparar a puerta. Un estilo muy parecido al de Correa, pero, con más gol y además barato, su valor de mercado es de solo 10 millones de euros, según Transfermarkt.

Esta temporada, en lo que va de curso, ha anotado 6 goles con la camiseta rojiblanca. Su mejor año goleador en LaLiga vistiendo la camiseta del Osasuna fue en la temporada 2019/2020 cuando consiguió anotar 9 goles en 20 partidos. Después en la temporada 2020/2021 se rompió el cruzado, lo que le apartó durante casi todo un año de los terrenos de juego, pero ahora está completamente recuperado, Jagoba Arrasate vuelve a contar con él y su instinto goleador y entrega no han desaparecido.

El Atlético de Madrid está inmerso en un mar de dudas con João Félix. El delantero portugués pidió salir en el mes de enero por su falta de sintonía con Diego Pablo Simeone, pero, tras realizar un gran Mundial de Qatar y para sorpresa de muchos, en el primer partido de los rojiblancos tras el parón, el Menino de Oro salió de inicio ante el Elche, y no solo fue titular, si no que además marcó uno de los dos goles que le dieron la victoria a los colchoneros y además realizó un partido muy completo, eso sí, y para no perder la costumbre, volvió a ser sustituido en la segunda parte.

Simeone ya ha repetido en varias ocasiones que cuenta con todos los jugadores que tiene en la plantilla hasta el final, por lo que, João Félix jugará con el Atlético de Madrid hasta que sala en enero, si es que acaba yéndose finalmente. En ese caso, Enrique Cerezo y Gil Marín ficharán un delantero, la primera opción es Borja Iglesias, pero, si la operación se atasca, el Chimy Ávila también está entre sus objetivos y solo cuesta 10 millones de euros.