Sorpresa en Mánchester para Haaland y Casemiro: Raphael Varane y Pep Guardiola unen sus caminos

Es verdad que Raphael Varane fue titular en el Madrid hasta que se fue y que esto no sucedió hasta la temporada 2020/21, que es cuando los blancos cayeron ante el Chelsea de Thomas Tuchel en semifinales de la Liga de Campeones, unos blues que resultarían campeones frente al City de Guardiola, pero las dudas con el central galo ya habían empezado en Madrid una temporada antes, cuando un fallo del actual jugador del United condenó al Madrid en su visita a Mánchester. Curiosamente, el campeón del mundo tiene su revancha ante Guardiola este fin de semana.

No es el único

En las últimas campañas que pasaron Varane y Casemiro en el Real Madrid fueron eje de críticas por sus dificultades para sacar la pelota jugada, un elemento del juego que penaliza especialmente un equipo muy agresivo en la presión sobre el rival, como es el Manchester City. Prueba de ello se pudo ver en la eliminatoria a la que nos referimos, en la campaña 19/20, pero también una temporada después, cuando el Chelsea penalizó de la misma manera al Madrid. De ahí que el Madrid optara por Militao y Camavinga y Tchouameni.

Partido decisivo

Dicho lo cual, Varane y Casemiro tienen este fin de semana en sus manos dar un golpe de gracia a la Premier League en el duelo de Mánchester que enfrenta a los diablos rojos y los skyblue en Old Trafford (domingo, 16.30, hora española) y, en cierta forma, vengarse de Guardiola. Y es que ambos equipos necesitan la victoria; los unos, los red devils, para no perder el tren europeo, mientras que los citizens porque el Arsenal y el Liverpool no aflojan en lo alto de la tabla.

Recordemos que los de Ten Hag son sextos con 44 puntos, a tres del puesto que da derecho a jugar la Europa League, que ocupa el Tottenham, y a 8 del último que obtiene billete para la disputa de la Champions League, el Aston Villa. Por su parte los de Guardiola son segundos a un punto del Liverpool (60 puntos) y uno por encima del Arsenal, por lo que un tropiezo puede ser fatal para el campeón de las tres últimas ediciones de la liga.