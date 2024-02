El verano pasado era indiscutible en el Real Madrid, pero Florentino negociaría su venta por Mbappé

Esta vez sí parece que Kylian Mbappé está muy cerca de oficializar su llegada al Real Madrid el próximo verano y esto, como es evidente, ha alentado a Nasser Al-Khelaïfi a estudiar fichajes galácticos para intentar recomponer esa pérdida de la mejor forma posible.

Eso sí, en Madrid no es menor el problema que generaría la llegada de una estrella mundial como es Mbappé y aquí Florentino Pérez se vería obligado a tomar decisiones drásticas, ya no solo para liberar masa salarial, sino para evitar que los jugadores más renombrados de la plantilla pierdan valor en el mercado, como es el caso de Rodrygo Goes.

Siendo Vinicius Jr indiscutible tanto en el ‘11’ de Carlo Ancelotti como en el proyecto del Real Madrid, Rodrygo apunta a ser el gran damnificado por la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu, si es que esta finalmente se termina concretando próximamente.

Aunque el internacional brasileño fue el mejor jugador del equipo en el mes de diciembre, su comienzo de 2024 está generando sensaciones totalmente opuestas y su pérdida de peso en el proyecto está siendo más que alarmante.

Lejos de ser ese futbolista diferencial que sí daba un paso adelante cuando el equipo lo requería, Florentino es consciente de que su rendimiento está siendo muy decepcionante últimamente y este el principal motivo que ha conducido al presidente a situar al sudamericano de 22 años como la gran víctima que se cobraría el fichaje del crack francés.

No es menor tampoco mencionar la otra gran razón por la que Rodrygo podría ser la gran venta del club el próximo verano… a pesar de tener contrato hasta 2028: el Manchester United estaría dispuesto a pagar más de 100 millones por su fichaje, sin descuidar a un Al-Khelaïfi que también ha dejado entrever su intención de ir a por el brasileño para subsanar la salida de Mbappé.