Emocionante final de Piqué y Guardiola tiene a su sustituto, es caro

El adiós de Gerard Piqué es una posibilidad que venía dando que hablar en las últimas semanas por su incómoda situación en el FC Barcelona, pero que anunciase hace escasos días su adiós antes de finalizar el curso ha sido el gran bombazo para poner el broche a una dilatada trayectoria profesional. Es cierto que el jugador de 25 años solamente estaba acaparando minutos bajo las órdenes de Xavi Hernández aprovechando las lesiones de su competencia directa en la plantilla, especialmente de Koundé y Araújo, pero esta sorpresa totalmente inesperada obliga al Barça a comenzar a estudiar diferentes opciones de mercado que podrían aterrizar en el Camp Nou para remplazar su ausencia.

Cabe mencionar que últimamente el equipo blaugrana se viene fijando en nombres cuya incorporación podría darse sin necesidad de realizar un gran desembolso, pero el último en sumarse a la lista de posibles sustitutos de Piqué choca de lleno con esta dinámica: Aymeric Laporte.

Tal y como ha adelantado BeSoccer, Joan Laporta ha puesto sus ojos en el defensa español del Manchester City aprovechando que Pep Guardiola apenas le está brindando protagonismo en el presente curso. A pesar de ser intocable para el técnico catalán durante las temporadas precedentes, el fichaje de Manuel Akanji y la presencia de Nathan Aké está privando a Laporte de seguir ostentando la titularidad en el Etihad Stadium, motivo por el que el internacional con ‘La Roja’ está comenzando a sopesas un cambio de aires en 2023.

Cabe mencionar que, a pesar de que su peso en el City ha caído de forma estrepitosa en comparación a la postrera campaña, para Luis Enrique sigue siendo indiscutible en sus convocatorias y, si nada se tuerce, será uno de los defensas titulares en el Mundial de Qatar con España.

No obstante, aunque en Can Barça ilusiona mucho la posibilidad poder contar con Laporte, un jugador cuya salida de Manchester no se vería frenada por Guardiola, el City exigirá por el traspaso una cifra en torno 40 millones, su valor de mercado, dado que el jugador de 28 años tiene contrato en vigor hasta 2025. En definitiva, es el gran hándicap de Aymeric para convertirse en el sustituto perfecto de Piqué.