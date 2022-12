Endrick no soluciona a Benzema: Ancelotti quiere este 9 para la 23/24

Mariano Díaz nunca ha sido una solución, de hecho, en los últimos años ha sido más un problema. Pero el verdadero percance para el Real Madrid, más allá de tener parado un hueco de la plantilla con el hispano-dominicano aparece en las cada vez más abundantes y preocupantes lesiones de Karim Benzema, un jugador crucial en el esquema de Carlo Ancelotti y sin el cual el Madrid no podrá afrontar con plenas garantías ni lo que queda de temporada ni por supuesto toda la 23/24.

En primer lugar y con respecto al futuro nueve del Madrid, Endrick, hay que recordar que, aunque el joven delantero brasileño de Palmeiras sea un portento y tenga una calidad inusitada, por ahora es eso, un chico, concretamente de 16 años. Pero es que además su llegada nunca se hará efectiva antes del verano de 2024, eso supone un vacío de poder tras Benzema de toda esta temporada y la que viene. Algo inaceptable, más teniendo en cuenta que Mariano Díaz acaba contrato, no se le ofrecerá absolutamente nada y no hay más nueves en la plantilla ¿O sí?

Visto lo visto y descartando a Moukoko, también prácticamente a Erling Haaland, que no llegará al Real Madrid y de hacerlo no será antes de 2025, Ancelotti quiere una certeza y la tiene a la vuelta de la esquina: le ha dicho a Florentino Pérez que esta es Marco Asensio. El jugador balear, al que se le vio a gran nivel en el Mundial de Qatar no es un 9, pero sí puede ejercer de falso nueve, que con dos extremos es una variable muy aceptable para el italiano, y a día de hoy la más barata y conocida por el Madrid.

Es verdad que Asensio acaba contrato y puede guardarse alguna carta bajo la manga desde enero, pero también es cierto que el Madrid, mirando al mercado y con Endrick ya fichado, o se lanza a por un punta referencial, que en su caso chocaría con el brasileño o va encontrando soluciones internas, de las que Asensio, en esa posición, es de las mejores. Es posible que el Madrid intente otro fichaje en invierno o en verano, quizá hasta debería hacerlo, ya que Benzema presumiblemente no seguirá durante la 24/25 (cuando Endrick llegue) pero mientras tanto Asensio es lo mejor que tienen. Y lo más barato, por lo que hay que atarlo. Ya se sabe, más vale… Nadie sabe qué pasará en la 23/24, ni siquiera si continuará Ancelotti, pero Asensio, visto lo visto, es de lo mejorcito a lo que se puede aspirar.