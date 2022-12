Grieta en el Bernabéu: Ancelotti rompe al Madrid, sí a Vini y Neymar

Cuando Carlo Ancelotti aceptó la oferta de Florentino Pérez de ponerse al frente del Real Madrid durante la pasada campaña lo hizo a costa de su proyecto iniciado en el Everton, justificando, como puede ser lógico, que ‘hay trenes que solo pasan una vez en la vida’: no en vano, lo decidía con conocimiento de causa porque ya conocía la experiencia. Pero, ¿y si ahora le pasa lo mismo al Madrid por un salto inesperado que le ha surgido a Carletto en Brasil?

El golpe de la Croacia de Luka Modric a la Brasil de Vinicius, Neymar, Casemiro y compañía en este Mundial de Qatar ha sido devastador, removiendo los cimientos de la pentacampeona del mundo y, de paso, arrasando con Tite, que ya es pasado de la selecção, sin embargo en el país sudamericano quieren una respuesta de altura, una que se rumoreaba podía ser Pep Guardiola, sin embargo ahora se sabe que la deseada no era el entrenador del Manchester City, sino el míster del Real Madrid: Carlo Ancelotti.

Así lo asegura UOL Esporte, que no solo pone el nombre de Carletto en el camino del combinado nacional más exitoso de la historia del fútbol, sino que advierte que el acuerdo no solo no es descabellado, sino que existe. Al parecer, el plan de la Confederación Brasileña de Fútbol siempre fue el italiano pese a que Guardiola fue consultado al respecto en el pasado año. Así, es verdad que Pep renegó por el momento de esta opción, ya que luego renovó con los skyblue, pero el verdadero objetivo brasileño, sobre el que quieren construir su futuro, seguiría intacto, básicamente porque sería el actual entrenador blanco.

Es más, la publicación asegura que Ancelotti habría aceptado pero una vez concluya su actual trabajo en el Real Madrid, es decir, una vez se llegue al final de la presente temporada: de ninguna manera dejará tirado al conjunto blanco.

En este asunto hay otro vértice, el de Florentino Pérez, que si bien no tuvo a Ancelotti como primera opción en la sucesión de Zidane, ahora lo consideraba más o menos el entrenador idóneo. Con esta posibilidad, todo volaría por los aires y el Real Madrid debería buscar técnico desde el momento presente, ya que en junio Ancelotti sí dirigiría a Vinicius, también a Neymar, pero en la canarinha. El bombazo es mayúsculo en el Santiago Bernabéu y se oye en Qatar.