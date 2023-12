Enterró al Barça y Koundé y Cancelo le piden venganza a Xavi fichándoselo al City: Raphinha, fuera

El perfil zurdo del Girona fue un continuo puñal para el Barça en el último duelo liguero de los culés que perdieron goleados ante los rojiblancos, actuales líderes de LaLiga EA Sports, y si bien Miguel Gutiérrez fue uno de los artífices de la gran aportación por ese costado gerundense, quien lleva siendo el máximo valor del equipo en esa parcela del campo y que terminó por enterrar en ese partido al Barça es Savinho, un jugador que agrada mucho a la entidad culé.

No solo en Inglaterra, sino también en España no paran colocar al joven jugador brasileño del Girona en la órbita blaugrana, lo cual, tras la gran actuación del futbolista y su equipo en su visita al coliseo azulgrana intensifica este nexo. No olvidemos que el partido estuvo marcado no solo por las incisivas llegadas del futbolista sudamericano y el canterano del Madrid en el flanco siniestro, que sufrieron Koundé y, por ende, Cancelo, sino que fue el extremo de São Mateus el que sentenció el choque con una asistencia espléndida a Cristian Stuani, en el cuarto visitante.

Más allá de que esta victoria deja muy tocado al Barça en la pelea por el campeonato y dispara las opciones de lucharlo del equipo catalán, los hinchas culés pudieron ver in-situ al jugador que ansía fichar el Barça y que llegaría como verdugo de Raphinha, precisamente uno de los señalados, una vez más, en las filas culés con respecto al choque regional. Con todo, este deseo azulgrana en Savio topa con una realidad compleja.

La primera de todas es que el futbolista pertenece al grupo ligado al Manchester City, el City Group, que no venderá barato su traspaso, además de ello, los informes apuntan a que el mismo Pep Guardiola quiere evaluar al jugador en pretemporada, por si los skyblue deciden quedárselo. Unido a ello, la gran temporada de Savinho también ha puesto entre sus pretendientes a equipos de la talla del Arsenal o el Madrid, por lo que el precio y la competencia serán intensas.