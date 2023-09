Era el galáctico antes de Erling Haaland, fue la bomba del Manchester United y lo echarán como a CR7

Hace años que el Manchester United no da con la tecla en cuanto a sus fichajes multimillonarios. El conjunto de Old Trafford no es capaz de hacer funcionar a aquellos jugadores cuyo precio ha sido muy elevado. En este sentido, ningún galáctico de más de 80 millones ha tenido futuro en Manchester y Jadon Sancho parece que no será una excepción, y tendrá un final parecido al de Cristiano Ronaldo.

Puerta abierta de par en par

Al igual que pasó con CR7, Erik Ten Hag no está dispuesto a aguantar comportamientos irrespetuosos hacia su persona o hacia nadie del club. Es por este motivo que echó sin miramientos al astro portugués y no dudará en hacerlo con Jadon Sancho, con el que la relación está rota.

Ante esta situación, Manchester Evening News informa que, en Inglaterra hay cierto interés en la incorporación de un Sancho, cuyo talento está fuera de toda duda. En este sentido, el Nottingham Forest podría ser su nuevo hogar. El equipo que está en su segunda temporada en Premier League quiere sumar talento para su ataque e incorporar a un jugador como Sancho sería una buena opción en caso de poder recuperar su mejor versión.

Un crack mundial en ‘standby’

Cuando el Manchester United cerró la incorporación de Sancho, el inglés era un talento generacional. Tan era así que, pese a la presencia de Erling Haaland, Sancho era el jugador más importante del Borussia Dortmund, donde se proclamó como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Sus números de 50 goles y 64 asistencias en 137 partidos demuestran que se trataba de un jugador capacitado para ser el emblema de cualquier gran club del mundo, algo que, entre falta de confianza y lesiones, no ha podido demostrar en Old Trafford, de donde tanto él quiere salir, como Ten Hag quiere echarlo.

Así pues, con la situación de Jadon Sancho, se ha creado un caldo de cultivo ideal para que todo acabe de la peor forma posible, con el jugador malvendido a otro club donde si las cosas salen bien, va a recuperar su mejor versión o puede acabar de acabar con su carrera en la élite en un caso muy similar al de Dele Alli.