Ansu Fati vive el incendio en Old Trafford: Rashford señalado, Casemiro no entiende a Erik Ten Hag

El Brighton se hizo gigante frente al Manchester United en el Teatro de los Sueños al ganarle por 1-3 en la quinta jornada de la Premier League. El equipo de De Zerbi tuvo la pegada que solía faltarle pese a no contar con su goleador.

Ansu Fati debutó en la liga inglesa y no pudo hacerlo con mejor resultado. El jugador cedido por el FC Barcelona entró en el minuto 64 por Lallana y se colocó como el jugador más adelantado de su equipo. Tuvo una ocasión muy clara frente a Onana que el portero camerunés fue capaz de parar después de un buen desmarque del español.

Otra derrota contra los buenos

El Manchester United vive momentos complicados después de la derrota contra el Arsenal y el posterior cruce de declaraciones entre Erik Ten Hag y Jadon Sancho. El extremo ha sido apartado del equipo después emitir un comunicado en el que decía que su entrenador no estaba diciendo la verdad al acusarle de entrenar mal durante la semana previa del duelo contra el equipo de Mikel Arteta. Una situación, que unida a las bajas del equipo, y las derrotas frente a equipos de la parte alta de la clasificación como Tottenham, Arsenal y Brighton ha terminado por abrir un debate importante en Inglaterra sobre las decisiones que se han tomado en el club últimamente.

Después de una notable temporada inicial en la que el entrenador holandés logró el objetivo de devolver al equipo a la Champions League, acabar con la sequía de títulos al ganar la Copa de la Liga, jugar la final de la FA Cup y conseguir muy resultados como local, el comienzo de la 2023-24 ha hecho que las alarmas se disparen.

Old Trafford se había convertido en un fortín para sus jugadores después de ganar a todos los grandes la campaña anterior, pero el Brighton fue capaz de llevarse los tres puntos con clara superioridad en el marcador aunque no tenía a Evan Ferguson, su goleador. El Manchester United tuvo ocasiones claras en las botas de Marcus Rashford para haberse adelantado en el marcador o recortar distancias después de comenzar perdiendo, pero el inglés tuvo un mal día en la definición y no fue capaz de aprovechar ninguno de esos acercamientos. Lo que terminó por enfadar a la grada fueron los cambios de su entrenador, que con un 0-2 en el marcador decidió sustituir a Hojlund y Casemiro, pensando en el duelo de Champions League contra el Bayern. El brasileño dejó el campo con cara de resignación y frustrado.