Otro terrible escándalo que ensucia a Messi y la FIFA y abochorna a Haaland, Mbappé y Lewandowski

Una cosa es reconocer y degustar, sea uno del color que sea, el día a día de Leo Messi cuando este estuvo en la cúspide de la pirámide y otra muy distinta es volver a vivir, esta vez con mayor asombro, un escándalo con su figura que abochorna a los otros dos contendientes por el premio The Best junto al argentino, Erling Haaland y Kylian Mbappé, pero también al malogrado Maradona, que sigue vivo en el imaginario del fútbol mundial y de los argentinos en particular. El capitán de la albiceleste se lleva un título para el que no ha hecho méritos suficientes, y eso con él ha sucedido al menos tres veces más, solo que está vez ni entraba en la discusión su elección. Por eso, de ahora en adelante este premio tendrá un valor escaso dada su limitada credibilidad, y eso es un demérito que la enorme carrera del 10 no se merecía.

Normal que la prensa escandinava, inglesa, alemana o francesa levantara la voz por la elección del jugador del equipo de Florida: simplemente Leo Messi no merecía ser elegido ‘el mejor’. Hay muchas razones para ello y algunas entroncan con esas otras veces que no mereció ser coronado como el más grande de una temporada, como aquella que bien pudo y debió ir a parar a las vitrinas de Xavi o Iniesta, parte crucila de Barça (donde sin ellos el sudamericano no volvió a ganar con frecuencia) y España, o esa otra en la que Robert Lewandowski le ganó en todo -números y títulos- al jugador de Inter Miami y aun así no fue considerado.

Pero esta vez es peor. Y lo es por la opacidad del proceso de elección y por los motivos, no en vano las fechas del Mundial ni siquiera contaban para la elección, entonces, fuera de la Copa del Mundo, ¿qué hizo Messi para merecerlo? Nada comparable al menos a lo homólogo del jugador del Manchester City, que lo ganó todo, fue el máximo artillero del planeta y figura clave en el mejor equipo del mundo, refrendado ante Fluminense esta temporada.

Dicho de otra forma, nunca nadie fue tan ninguneado como el 9 de los skyblue por sus enormes méritos o, mejor dicho, nadie jamás se vio tan favorecido por sus escasas virtudes personales y colectivas, y es que, tengan en cuenta que la votación comprendía desde el día después de la finalización de la Copa del Mundo de Qatar, el 19 de diciembre (luego, este torneo no baremaba para la misma), hasta el 20 de agosto de 2023, y en ese tramo de tiempo Messi cayó con el PSG, con una actuación más que pobre del argentino en los dos partidos, en octavos de final de la Champions y perdió al Copa de Francia. Entonces, ¿por qué es The Best? Eso nos preguntamos todos, y el bochorno es indigno de Messi y de la FIFA; la unanimidad en la prensa planetaria al respecto es tan rotunda como vergonzante: "es un escándalo".